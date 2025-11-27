Организаторов взрыва на Крымском мосту приговорили к пожизненному сроку
Восемь фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году приговорены к пожизненному лишению свободы, сообщили в суде. Такой же срок для подсудимых ранее запрашивал прокурор.
Процесс шел в Южном окружном военном суде в закрытом режиме. Как ранее сообщил журналистам адвокат Гасан Раджабов, все восемь осужденных не признали вину.
Всего по делу проходят 13 человек — граждане России, Армении и Украины, восемь из них были задержаны, остальные в розыске. Прокуратура после утверждения обвинительного заключения называла фигурантами дела Артема и Георгия Азатьянов, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Все причастные ко взрыву установлены не были.
Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. По версии следствия, замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк и неустановленные лица создали организованную группу для совершения террористического акта.
Грузовик взорвался утром на автомобильной части моста. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два автомобильных пролета. Погибли пять человек: водитель грузовика и четыре пассажира проезжавшего рядом с ним легкового автомобиля.
Материал дополняется.
