Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту запросили пожизненное
Обвинение в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону запросило пожизненное всем фигурантам дела о теракте на Крымском мосту, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Суд приступил к прениям. «Выступила сторона обвинения и запросила всем восьмерым подсудимым пожизненное лишение свободы», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сторона защиты выступит в четверг, 30 октября.
Теракт произошел 8 октября 2022 года. Грузовик взорвался утром на автомобильной части моста. Взрывотехники заключили, что подрыв произвели дистанционно. В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два автомобильных пролета.
Погибли пять человек: водитель грузовика и четыре пассажира проезжавшего рядом с ним легкового автомобиля.
Следствие завершило расследование дела в конце февраля 2024 года, а в феврале 2025 года суд приступил к рассмотрению дела. Всего по делу проходят 13 человек — граждане России, Армении и Украины, восемь из них были задержаны, остальные в розыске.
В декабре 2024 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Обвиняемыми по делу ведомство называет Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна.
Организатором теракта, как считает следствие, выступил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. Его в марте 2024 года Басманный суд заочно арестовал по статье о теракте, объявив в федеральный и международный розыск.
