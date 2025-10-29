Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту запросили пожизненное

8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик. Подрыв был произведен дистанционно. Всего по делу проходят 13 человек, восемь из них задержаны, остальные — в розыске

Суд по делу о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Обвинение в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону запросило пожизненное всем фигурантам дела о теракте на Крымском мосту, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Суд приступил к прениям. «Выступила сторона обвинения и запросила всем восьмерым подсудимым пожизненное лишение свободы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сторона защиты выступит в четверг, 30 октября.

Теракт произошел 8 октября 2022 года. Грузовик взорвался утром на автомобильной части моста. Взрывотехники заключили, что подрыв произвели дистанционно. В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два автомобильных пролета.

Погибли пять человек: водитель грузовика и четыре пассажира проезжавшего рядом с ним легкового автомобиля.

Следствие завершило расследование дела в конце февраля 2024 года, а в феврале 2025 года суд приступил к рассмотрению дела. Всего по делу проходят 13 человек — граждане России, Армении и Украины, восемь из них были задержаны, остальные в розыске.

В декабре 2024 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Обвиняемыми по делу ведомство называет Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна.

Организатором теракта, как считает следствие, выступил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. Его в марте 2024 года Басманный суд заочно арестовал по статье о теракте, объявив в федеральный и международный розыск.