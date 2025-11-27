 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин предложил ОДКБ оружие, «доказавшее эффект» в бою

Путин предложил ОДКБ оружие России, доказавшее эффект в бою
Путин предложил запустить масштабную программу оснащения сил ОДКБ современными российскими вооружениями, которые «доказали свою эффективность в ходе реальных боевых действий». Россия в 2026 году председательствует в организации
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Alexander Kazakov / Reuters)

Президент России Владимир Путин предложил запустить масштабную программу оснащения сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) российскими вооружениями, доказавшими эффективность в бою. Об этом он заявил на Заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

«Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», — сказал он.

По словам российского президента, в этом ключе планируется организовать «целый ряд совместных мероприятий» по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб.

Путин подчеркнул, что Россия будет и дальше тесно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. «Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами», — добавил он.

Саммит ОДКБ открылся 27 ноября в Бишкеке. Путин с 25 ноября находится в Киргизии с трехдневным визитом.

В Бишкеке началась сессия саммита ОДКБ с участием Путина
Политика

С 1 января 2026 года председательство в ОДКБ переходит к России. Оно будет проходить под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».

Москва будет делать все, чтобы сохранить преемственность по основным направлениям взаимодействия в рамках ОДКБ и развивать сотрудничество государств блока «на принципах подлинного союзничества, дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки», подчеркнул Путин, открывая заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

Россия в ходе боевых действий на Украине не раз применяла образцы новейших вооружений. Среди них — гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ракетный комплекс «Орешник». Для отражения ракетных ударов применялись ЗРПК «Панцирь», также в боях были задействован оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» и беспилотники «Герань-2».

На саммите в Бишкеке Путин отметил, что ОДКБ надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на том же мероприятии обратил внимание, что организацию нужно постоянно адаптировать под меняющиеся вызовы и угрозы безопасности.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Путин ОДКБ новейшее оружие поставки оружия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
В парламенте Армении заявили, что она «фактически вышла» из ОДКБ
Политика
В Бишкеке началась сессия саммита ОДКБ с участием Путина
Политика
Минобороны Белоруссии анонсировало учения ОДКБ на территории страны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 11:51 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 11:51
МИД объявил о закрытии генконсульства Польши в ответ на действия Варшавы Политика, 11:56
Аферисты придумали схему льгот на парковку в Москве по данным инвалидов Общество, 11:55
В Польше задержали получившего статус беженца хакера из России Политика, 11:45
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
В Подмосковье обнаружили цех по выпуску поддельной бытовой химии. Видео Общество, 11:42
Путин предложил ОДКБ оружие, «доказавшее эффект» в бою Политика, 11:38
Организаторов взрыва на Крымском мосту приговорили к пожизненному сроку Политика, 11:36
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Путин и глава ФИФА прислали венки на церемонию прощания с Симоняном Спорт, 11:31
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 11:26
Курс биткоина снова превысил $90 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:18
Страховщики назвали самые аварийные регионы России в 2025 году Авто, 11:17
Ловушки повышения: как руководить бывшими коллегами Образование, 11:15
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 11:13