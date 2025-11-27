Путин предложил ОДКБ оружие, «доказавшее эффект» в бою
Президент России Владимир Путин предложил запустить масштабную программу оснащения сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) российскими вооружениями, доказавшими эффективность в бою. Об этом он заявил на Заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
«Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», — сказал он.
По словам российского президента, в этом ключе планируется организовать «целый ряд совместных мероприятий» по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб.
Путин подчеркнул, что Россия будет и дальше тесно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. «Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами», — добавил он.
Саммит ОДКБ открылся 27 ноября в Бишкеке. Путин с 25 ноября находится в Киргизии с трехдневным визитом.
С 1 января 2026 года председательство в ОДКБ переходит к России. Оно будет проходить под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».
Москва будет делать все, чтобы сохранить преемственность по основным направлениям взаимодействия в рамках ОДКБ и развивать сотрудничество государств блока «на принципах подлинного союзничества, дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки», подчеркнул Путин, открывая заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
Россия в ходе боевых действий на Украине не раз применяла образцы новейших вооружений. Среди них — гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ракетный комплекс «Орешник». Для отражения ракетных ударов применялись ЗРПК «Панцирь», также в боях были задействован оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» и беспилотники «Герань-2».
На саммите в Бишкеке Путин отметил, что ОДКБ надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на том же мероприятии обратил внимание, что организацию нужно постоянно адаптировать под меняющиеся вызовы и угрозы безопасности.
