Военная операция на Украине
Удар «Искандера» по украинским фурам с дальними дронами сняли на видео

Военная операция на Украине

Удар «Искандера» по украинским фурам с дальними дронами сняли на видео
Минобороны опубликовало видеозапись удара оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» по украинским фурам, которые перевозили беспилотники.

Удар произошел в районе населенного пункта Лавы в Черниговской области.

В операции принимали участие также российские беспилотники «Герань-2».

Всего было уничтожено 20 автомобилей и около 100 беспилотников дальнего действия «Лютый».

