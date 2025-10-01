Удар «Искандера» по украинским фурам с дальними дронами сняли на видео
Минобороны опубликовало видеозапись удара оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» по украинским фурам, которые перевозили беспилотники.
Удар произошел в районе населенного пункта Лавы в Черниговской области.
В операции принимали участие также российские беспилотники «Герань-2».
Всего было уничтожено 20 автомобилей и около 100 беспилотников дальнего действия «Лютый».
