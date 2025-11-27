Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами рассказал, что военный потенциал России растет, поэтому конфликт на Украине нужно урегулировать быстрее. По информации NYT, эти слова нашли отклик у некоторых союзников Вашингтона

Дэниел Дрисколл (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Министр армии США Дэн Дрисколл пытался убедить европейских союзников с их стороны ускорить урегулирование на Украине, сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на двух западных чиновников.

Они рассказали о встрече Дрисколла с западными дипломатами в Киеве на прошлой неделе. Целью мероприятия было ознакомить союзников с мирным планом США.

Чиновники сообщили, что министр, в частности, объяснил важность скорого урегулирования конфликта тем, что Россия, по его словам, производит столько дальнобойных ракет, что получила возможность наращивать их запасы, несмотря на регулярное применение этого оружия на Украине.

Источники также отметили, что заявление Дрисколла получило отклик у европейцев.

Телеканал NBC News ранее сообщал со ссылкой на два источника, что Дрисколл на встрече с украинской стороной в Киеве на прошлой неделе предупредил Украину о «неизбежном поражении».

По словам собеседников, министр заявил, что украинские войска столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят «неминуемое поражение». Дрисколл уверен, что ситуация будет только ухудшаться и лучше договориться о мирном урегулировании сейчас, чем оказаться в еще более слабом положении в будущем, говорят источники.

По их словам, Дрисколл озвучил свое предупреждение, после того как представил мирный план. «Посыл был в основном следующим: вы проигрываете, и вам нужно принять сделку», — сказал один из собеседников NBC.

В российском МИДе не раз допускали, что стране придется нарастить свой ракетный арсенал, в том числе чтобы «отбить охоту» у любых противников испытывать Россию на прочность. Посол по особым поручениям ведомства Григорий Машков пояснял, что «развитие глобальной системы ПРО США, по сути, ставит крест на перспективах сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ) и сохранения стратегической стабильности на прежних условиях».

Замглавы МИДа Сергей Рябков говорил, что Россия уже обладает солидным арсеналом ракет средней и меньшей дальности. В последние годы страна представила несколько новейших ракет, в том числе «Буревестник» и «Орешник», последний был запущен в серийное производство.

Власти не раз заявляли, что Россия не угрожает Европе и у нее нет причин воевать с НАТО. Что касается Украины, Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам страны и связанной с ними инфраструктуре.

В Кремле подчеркивают открытость Москвы к мирным переговорам по Украине. «Эффективная работа» российской армии должна убедить Киев, что «лучше договариваться и делать это сейчас, чем потом», говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.