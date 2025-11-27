В Вашингтон направят 500 нацгвардейцев США после стрельбы у Белого дома
В Вашингтон дополнительно направят 500 служащих Национальной гвардии в связи со стрельбой неподалеку от Белого дома, в которой получили ранения двое нацгвардейцев, объявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Видео его брифинга опубликован в аккаунте ведомства в Х.
Хегсет заявил, что пострадавшие находятся в критическом состоянии. До этого губернатор Западной Вирджинии Патрик Морисси сообщил о смерти двух бойцов, однако затем сказал, что получает «противоречивые данные» об их состоянии.
Материал дополняется.
