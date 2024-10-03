 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Европарламент представил анализ итогов последних выборов. Инфографика

Европарламент представил анализ итогов последних выборов
В ЕС представили детальный анализ итогов выборов в Европарламент, которые прошли в июне. РБК ознакомился с его ключевыми положениями
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Аналитическое подразделение Европарламента опубликовало подробный аналитический отчет об итогах выборов евродепутатов, которые прошли с 6 по 9 июня. Согласно обнародованным данным, явка на уровне всех стран блока составила 50,74%, то есть почти не изменилась по сравнению с выборами 2019 года (50,66%). Самая низкая явка в этом году была зафиксирована в Венгрии (21,35%), а самая высокая — в Бельгии (89,01%), в которой параллельно проходили национальные выборы.

Всего жители 27 стран ЕС в этом году выбирали 720 евродепутатов. После выхода Великобритании из блока численность Европарламента сократилась до 705 мест, но в сентябре 2023 года было решено увеличить ее на 15 кресел, распределив их между 11 государствами с учетом демографических изменений. В новом десятом созыве Франция, Испания и Нидерланды получили по два дополнительных мандата, а Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Латвия, Польша, Словения и Словакия — по одному.

Результаты этих выборов показали, что продолжается фрагментация партийных систем в Европе, отмечают авторы. На учредительной сессии Европарламента десятого созыва были представители 207 европейских партий национального уровня (в Европарламенте они объединяются в еврофракции) — на 12 больше, чем на учредительной сессии 2019 года, в которую еще входили депутаты от Великобритании.

Фракции (группы) Европарламента соотносятся с соответствующими европартиями — организациями, создаваемыми специально для деятельности в политических институтах ЕС и согласно его правилам, или их коалициями. Как правило, европартии состоят из национальных партий, а не отдельных лиц. Фракции открыты для присоединения депутатов различной партийности, однако традиционно этот выбор определяется схожестью идеологии.

Победу на июньских выборах в Европарламент одержала консервативная Европейская народная партия (EPP), получившая 188 из 720 мандатов. На втором месте «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D), у него 136 мандатов. Таким образом, основные проевропейские силы сохранили лидерство.

Однако ультраправые опередили правящие партии в ключевых странах союза, включая Германию, Францию, а также Австрию. После июньских выборов в Европарламенте было образовано сразу три фракции, объединяющие европарламентариев от ультраправых и правых национальных партий. Всего у них 187 мандатов. Союз европейских ультраправых и правых «Патриоты за Европу» (PfE) стал третьей силой в Европарламенте — у него 84 мандата. В него в том числе входят крайне правая французская партия Марин Ле Пен и партия ФИДЕС венгерского премьера Виктора Орбана.

Согласно представленному анализу, доля женщин в Европарламенте десятого созыва составляет 38,5%, мужчин — 61,3% (один евродепутат относит себя к небинарным персонам). По сравнению с прошлым составом доля женщин выросла на 1,9 п.п., а мужчин — снизилась на 2,1 п.п.

Европарламент — законодательный орган Евросоюза. Он участвует в принятии законов, которые должны соблюдать все 27 стран блока. Законодательные функции Европарламент разделяет с Советом ЕС — органом, состоящим из 27 министров стран Евросоюза. В отличие от большинства других парламентов мира формально ни у Совета ЕС, ни у Европарламента нет права законодательной инициативы - этим занимаются исполнительные органы ЕС, в первую очередь Еврокомиссия. Но Европарламент может вносить те или иные законодательные предложения на рассмотрение Еврокомиссии, а та не вправе отказывать евродепутатам без объяснения причин.

Европарламент осуществляет контроль за работой Еврокомиссии: если евродепутатов не устраивает ее работа, они могут вынести ей вотум недоверия. Европарламент также утверждает годовой бюджет ЕС, а специальный комитет по бюджетному контролю следит за его исполнением.

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Эксперты назвали города России, где дешевле всего отремонтировать машину

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Мария Васильева Мария Васильева
Европарламент Выборы ЕС
Материалы по теме
Выборы в Европарламент ослабили правящие партии в ведущих странах блока
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
ЦБ впервые за год поднял официальный курс доллара США выше ₽95Инвестиции, 17:46
В МИД Ирана вызвали послов ФРГ и АвстрииПолитика, 17:42
Цена нефти взлетела на 5% после слов Байдена об ударе Израиля по ИрануИнвестиции, 17:42
Росавиация на месяц продлила ограничения на полеты в Израиль, Иран и ИракОбщество, 17:35
В Петербурге фонтан залило пеной. ВидеоОбщество, 17:27
Европарламент представил анализ итогов последних выборов. ИнфографикаПолитика, 17:23
СБУ заочно предъявила обвинения конструктору беспилотников «Ланцет»Политика, 17:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Екатеринбурге произошел пожар в колонииОбщество, 17:14
Минобороны сообщило о взятии Угледара под контроль⁠Политика, 17:13
Собянин рассказал, что построят на месте авиазавода МиГНедвижимость, 17:05
В Тюмени опубликовали карту укрытий на случай ЧСОбщество, 17:02
Цены на рис показали самое сильное падение за 16 летИнвестиции, 16:58
Израиль ударил по штабу разведки «Хезболлы»Политика, 16:55
Подростков наказали за запуск игрушечного вертолета на матче «Зенита»Спорт, 16:53