Европарламент представил анализ итогов последних выборов. Инфографика

В ЕС представили детальный анализ итогов выборов в Европарламент, которые прошли в июне. РБК ознакомился с его ключевыми положениями

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Аналитическое подразделение Европарламента опубликовало подробный аналитический отчет об итогах выборов евродепутатов, которые прошли с 6 по 9 июня. Согласно обнародованным данным, явка на уровне всех стран блока составила 50,74%, то есть почти не изменилась по сравнению с выборами 2019 года (50,66%). Самая низкая явка в этом году была зафиксирована в Венгрии (21,35%), а самая высокая — в Бельгии (89,01%), в которой параллельно проходили национальные выборы.

Всего жители 27 стран ЕС в этом году выбирали 720 евродепутатов. После выхода Великобритании из блока численность Европарламента сократилась до 705 мест, но в сентябре 2023 года было решено увеличить ее на 15 кресел, распределив их между 11 государствами с учетом демографических изменений. В новом десятом созыве Франция, Испания и Нидерланды получили по два дополнительных мандата, а Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Латвия, Польша, Словения и Словакия — по одному.

Результаты этих выборов показали, что продолжается фрагментация партийных систем в Европе, отмечают авторы. На учредительной сессии Европарламента десятого созыва были представители 207 европейских партий национального уровня (в Европарламенте они объединяются в еврофракции) — на 12 больше, чем на учредительной сессии 2019 года, в которую еще входили депутаты от Великобритании.

Фракции (группы) Европарламента соотносятся с соответствующими европартиями — организациями, создаваемыми специально для деятельности в политических институтах ЕС и согласно его правилам, или их коалициями. Как правило, европартии состоят из национальных партий, а не отдельных лиц. Фракции открыты для присоединения депутатов различной партийности, однако традиционно этот выбор определяется схожестью идеологии.

Победу на июньских выборах в Европарламент одержала консервативная Европейская народная партия (EPP), получившая 188 из 720 мандатов. На втором месте «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D), у него 136 мандатов. Таким образом, основные проевропейские силы сохранили лидерство.

Однако ультраправые опередили правящие партии в ключевых странах союза, включая Германию, Францию, а также Австрию. После июньских выборов в Европарламенте было образовано сразу три фракции, объединяющие европарламентариев от ультраправых и правых национальных партий. Всего у них 187 мандатов. Союз европейских ультраправых и правых «Патриоты за Европу» (PfE) стал третьей силой в Европарламенте — у него 84 мандата. В него в том числе входят крайне правая французская партия Марин Ле Пен и партия ФИДЕС венгерского премьера Виктора Орбана.

Согласно представленному анализу, доля женщин в Европарламенте десятого созыва составляет 38,5%, мужчин — 61,3% (один евродепутат относит себя к небинарным персонам). По сравнению с прошлым составом доля женщин выросла на 1,9 п.п., а мужчин — снизилась на 2,1 п.п.