СМИ рассказали о попытке скрыть сына чешского премьера в Крыму

Взрослый сын чешского премьер-министра рассказал журналистам, что его похитили и насильно укрывали в Крыму после скандала с обвинениями в адрес его отца. Премьер Андрей Бабиш заявил, что его сын психически болен

Андрей Бабиш (Фото: Michal Krumphanzl / Zuma / ТАСС)

Андрея Бабиша-младшего — взрослого сына чешского премьер-министра — скрывали в Крыму от допросов по делу о предполагаемом мошенничестве его отца. Об этом сам Бабиш-младший рассказал журналистам-расследователям чешского портала Seznam Zpravy Сабине Слонковой и Йиржи Кубику.

По словам Бабиша-младшего, в Крым его переправили через Москву сразу после того, как разразился скандал с обвинениями в адрес его отца в мошенничестве с деньгами Евросоюза.

Бабиш-младший также утверждает, что его переезд в Крым организовали супруги Протопоповы — Дита Протопопова является советником министерства здравоохранения Чехии и психиатром, лечившим Бабиша-младшего. Ее муж, россиянин Петр Протопопов, по словам сына чешского премьера, организовал его доставку в Крым, а также запугивал Бабиша-младшего. «Я боюсь этого человека. Его жена — психиатр. Они пользовались большим доверием, и они им злоупотребляли... Он сказал мне на Украине: «Я и твой отец сделаем все для того, чтобы тебя закрыть», — рассказал Бабиш-младший.

Тем не менее Бабишу удалось покинуть Крым и уехать к матери в Швейцарию, рассказал он журналистам.

Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который является долларовым миллиардером, обвиняют в махинациях с субсидией, выделенной Европейским союзом в качестве гранта на развитие малого бизнеса. Получателем субсидии в 50 млн крон (около €2 млн) стала ферма «Гнездо аиста», переоборудованная на эти деньги в мультифункциональный комплекс.

Проблема заключается в том, что до 2007 или 2008 года «Гнездо аиста» входило в агрохолдинг ​Agrofert, который принадлежит Бабишу, затем было на пять лет из него выведено, а получив дотацию, вновь вошло в состав холдинга. ​Сам Бабиш утверждает, что нарушений не было, так как на момент получения дотаций ферма не входила в состав холдинга, а принадлежала его взрослым детям.

Обвинения в мошенничестве не помешали политическому движению Бабиша ANO («Акция недовольных граждан») получить большинство в парламенте осенью 2017 года, а он сам в июне 2018 года повторно стал премьером страны. Тем не менее расследование о мошенничестве пока не завершено.

По словам сына чешского премьера, он подписывал некие бумаги, связанные с фермой «Гнездо аиста», но что именно это были за документы, он не знал.

Издание также приводит официальный комментарий Бабиша-старшего. По его словам, его сын добровольно покинул Чехию. «Мой сын психически болен. Он принимает лекарства, за ним нужен надзор, поэтому он живет со своей матерью в Швейцарии, — цитирует его издание. — Я считаю, что это расследование — манипуляция и попытка оказать давление на правоохранительные органы. Мне жаль, что моя политическая деятельность привела к охоте на мою семью». ​

Предполагаемым похищением Бабиша-младшего после публикации расследования заинтересовался генеральный прокурор Чехии Павел Земан. По его словам, правоохранительные органы не могут при расследовании этого дела обойтись без допроса Бабиша-младшего, так что он дал поручение прокуратуре Праги изучить факты, выявленные журналистами.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы Крыма и администрацию Ялты. «В пресс-службе правительства таких данных нет», — заявили РБК в пресс-службе правительства Севастополя. В пресс-службе УФСБ Крыма отказались от комментариев.

Также РБК обратился за комментарием в пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Крыму и МВД России.