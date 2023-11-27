 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Сеул заявил о переброске сил КНДР к закрытым блокпостам на границе

Южная Корея заявила о восстановлении блокпостов КНДР в демилитаризованной зоне
Установка блокпостов началась после разрыва договора о снижении военной напряженности. Первым положения соглашения отказался выполнять Сеул из-за запуска спутника-разведчика КНДР. Пхеньян называл это своим законным правом
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Северная Корея приступила к восстановлению блокпостов вдоль границы с Южной Кореей и доставке туда тяжелого вооружения после фактического разрыва соглашения между Пхеньяном и Сеулом о снижении военной напряженности, заключенного в 2018 году, передает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское Минобороны.

Ведомство представило фотографии, на которых, как утверждается, изображены северокорейские военные, которые устанавливают временные посты охраны, несут что-то похожее на оружие и дежурят ночью внутри демилитаризованной зоны, которая разделяет две страны.

Демилитаризованная зона разделяет Корейский полуостров, пересекая 38-ю параллель. Ее ширина составляет около 4 км, протяженность — 241 км. Границы зоны были установлены в рамках соглашения о перемирии в 1953 году.

Возведение блокпостов, о котором заявляет Сеул, началось после того, как КНДР отказалась от выполнения договора о снижении напряженности от 2018 года. На такой шаг Пхеньян пошел вслед за решением Южной Кореи не выполнять часть договоренностей из-за запуска северокорейского разведывательного спутника. Запуск Пхеньян называл реализацией своего законного права на самооборону в условиях «подготовки противника к различным военным действиям вокруг Корейского полуострова».

Неназванные официальные лица сообщили, что возведение блокпостов северокорейской стороной началось в пятницу, 24 ноября.

МИД назвал бездоказательными сообщения о военном сотрудничестве с КНДР
Политика
Фото:KCNA / Reuters

«В настоящее время ведутся восстановительные работы только на нескольких постах охраны, но ожидается, что Север восстановит их все, поскольку они являются важными наблюдательными пунктами», — приводит агентство слова высокопоставленного военного чиновника Южной Кореи.

Читайте на РБК Pro
Что ждет мир в 2024-м: предсказания от «журнала Ротшильдов» The Economist
Почему продажи «газировки для похудения» удваиваются каждый квартал
8 каверзных вопросов на собеседовании. Как не лишиться шансов на работу
Как понять, что с работодателем что-то не так — шесть признаков

Всеобъемлющее военное соглашение между Пхеньяном и Сеулом было подписано 19 сентября 2018 года на фоне потепления в отношениях между странами, когда тогдашний президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел прямые переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, отмечает агентство.

Договор предусматривал снос пограничных постов в пределах 1 км от границы, запрет военных учений вблизи сухопутных и морских границ, установление бесполетных зон в этих районах, а также ряд других мер, направленных на снижение военной напряженности.

Пхеньян и Сеул тогда ликвидировали по 10 постов охраны, вывели оттуда военных и убрали вооружение. Как отмечает Bloomberg, нынешний президент Южной Кореи Юн Сок Ёль скептически относится к сделке, заключенной его предшественником. В ответ на восстановление блокпостов власти Южной Кореи пообещали внимательно следить за действиями КНДР на случай признаков провокаций у границы.

«Именно Северная Корея предприняла эти действия и подорвала доверие... Мы примем соответствующие меры. Бездействие было бы еще большей глупостью», — сказал генерал, новый председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Мен Су.

Министр обороны страны Шин Вон Сик 27 ноября посетил командование объединенными силами Южной Кореи и США в Пхентхэке (находится в 60 км к югу от Сеула), где осудил действия КНДР и призвал союзников решительно отвечать на провокации.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Южная Корея Северная Корея блокпосты
Материалы по теме
Премьер Японии захотел встретиться с главой КНДР
Политика
США и Южная Корея ужесточили стратегию ядерного сдерживания КНДР
Политика
Пекин заявил о вытеснении эсминца США из территориальных вод Китая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 15:09
Заплативший $3 млн комиссии в сети биткоина пользователь заявил о взломе Крипто, 15:07
30 ноября пройдет Business Code Conference РБК Events, 15:03
Путин посоветовал Центробанку быть «очень аккуратными с мягкостью» Финансы, 15:01
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 14:57
Песков после снегопада рассказал, как Путин добирался на работу Общество, 14:56
Нативная реклама: как избежать штрафов из-за отсутствия маркировки Pro, 14:55
Последний день скидок до 80%
На «Весь РБК Pro» и Абонемент на интенсивы
Успейте купить
«Зеленый» алюминий, торфяники и леса: как промышленность внедряет ESG Тренды, 14:50
Цены на золото выросли до максимума с середины мая Инвестиции, 14:49
Шторм оставил почти 2 млн россиян без света Общество, 14:48
От стартапа до IPO: как государство помогает малому и среднему бизнесу Национальные проекты, 14:47
Архитектура по-новому: какими станут здания будущего РБК и Ahead, 14:46
Шторм накрыл Сочи и Крым, Москву засыпало снегом. Главное Общество, 14:45
Пять трендов, которые изменят будущее российского фондового рынка Тренды, 14:44