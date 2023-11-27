Сеул заявил о переброске сил КНДР к закрытым блокпостам на границе

Установка блокпостов началась после разрыва договора о снижении военной напряженности. Первым положения соглашения отказался выполнять Сеул из-за запуска спутника-разведчика КНДР. Пхеньян называл это своим законным правом

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Северная Корея приступила к восстановлению блокпостов вдоль границы с Южной Кореей и доставке туда тяжелого вооружения после фактического разрыва соглашения между Пхеньяном и Сеулом о снижении военной напряженности, заключенного в 2018 году, передает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское Минобороны.

Ведомство представило фотографии, на которых, как утверждается, изображены северокорейские военные, которые устанавливают временные посты охраны, несут что-то похожее на оружие и дежурят ночью внутри демилитаризованной зоны, которая разделяет две страны.

Демилитаризованная зона разделяет Корейский полуостров, пересекая 38-ю параллель. Ее ширина составляет около 4 км, протяженность — 241 км. Границы зоны были установлены в рамках соглашения о перемирии в 1953 году.

Возведение блокпостов, о котором заявляет Сеул, началось после того, как КНДР отказалась от выполнения договора о снижении напряженности от 2018 года. На такой шаг Пхеньян пошел вслед за решением Южной Кореи не выполнять часть договоренностей из-за запуска северокорейского разведывательного спутника. Запуск Пхеньян называл реализацией своего законного права на самооборону в условиях «подготовки противника к различным военным действиям вокруг Корейского полуострова».

Неназванные официальные лица сообщили, что возведение блокпостов северокорейской стороной началось в пятницу, 24 ноября.

«В настоящее время ведутся восстановительные работы только на нескольких постах охраны, но ожидается, что Север восстановит их все, поскольку они являются важными наблюдательными пунктами», — приводит агентство слова высокопоставленного военного чиновника Южной Кореи.

Всеобъемлющее военное соглашение между Пхеньяном и Сеулом было подписано 19 сентября 2018 года на фоне потепления в отношениях между странами, когда тогдашний президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел прямые переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, отмечает агентство.

Договор предусматривал снос пограничных постов в пределах 1 км от границы, запрет военных учений вблизи сухопутных и морских границ, установление бесполетных зон в этих районах, а также ряд других мер, направленных на снижение военной напряженности.

Пхеньян и Сеул тогда ликвидировали по 10 постов охраны, вывели оттуда военных и убрали вооружение. Как отмечает Bloomberg, нынешний президент Южной Кореи Юн Сок Ёль скептически относится к сделке, заключенной его предшественником. В ответ на восстановление блокпостов власти Южной Кореи пообещали внимательно следить за действиями КНДР на случай признаков провокаций у границы.

«Именно Северная Корея предприняла эти действия и подорвала доверие... Мы примем соответствующие меры. Бездействие было бы еще большей глупостью», — сказал генерал, новый председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Мен Су.

Министр обороны страны Шин Вон Сик 27 ноября посетил командование объединенными силами Южной Кореи и США в Пхентхэке (находится в 60 км к югу от Сеула), где осудил действия КНДР и призвал союзников решительно отвечать на провокации.