NYT узнала, что Байден пропустит климатический саммит с мировыми лидерами

Байден посещал два предыдущих саммита COP под эгидой ООН. Причина, по которой он пропустит мероприятие в этом году, неясна, возможно, это связано с войной на Ближнем Востоке. Лидер особо выделял в своей политике вопросы климата

Джо Байден (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Американский президент Джо Байден не будет присутствовать на климатическом саммите ООН (COP28), пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Белом доме. В саммите, как указывает газета, примут участие британский король Карл III, папа римский Франциск и лидеры примерно 200 стран мира.

Причина, по которой Байден не будет участвовать, не названа. Предположительно, лидер слишком поглощен темой войны Израиля и ХАМАС. В частности, специальный посланник Байдена по вопросам изменения климата Джон Керри на прошлой неделе в ответ на вопрос о планах президента на саммите сказал: «У них война на Ближнем Востоке и война на Украине, происходит множество событий».

NYT уточняет, что вице-президент Камала Харрис тоже не собиралась присутствовать на COP28. Пока ясно, что на саммите будет Керри и его команда.

Два предыдущих саммита, которые выпали на президентский срок Байдена, он посещал. В 2021 году мероприятие проходило в Шотландии, в прошлом году — в Египте. COP28 будет проводиться в Дубае (ОАЭ) с 30 ноября по 12 декабря.

Климатическая повестка — одна из важных тем политики Байдена. В частности, он создал первую в истории США Национальную целевую группу по климату. В числе ее задач:

сокращение выбросов парниковых газов в стране на 50% ниже уровня 2005 года к 2030-му;

переход к 2035 году на электричество, которое не будет загрязнять окружающую среду углекислым газом;

экономика с нулевым уровнем выбросов к 2050 году;

выделение 40% выгод от федеральных инвестиций в климат и чистую энергетику малообеспеченными группам.

В феврале этого года Байден говорил, что считает глобальное потепление «самой серьезной угрозой существованию человечества, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие». В ноябре с ним в этом вопросе не согласился бывший президент Дональд Трамп. Он, напротив, счел, что более серьезную угрозу представляет «ядерное потепление» и в этой связи раскритиковал концентрацию Байдена на климате.