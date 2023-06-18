FT сообщила о скандале с домогательствами на конференции ООН по климату

Камила Сепеда (Фото: enb.iisd.org)

Женщины-делегаты на переговорах ООН по климату COP27 подвергались издевательствам, оскорблениям и сексуальным домогательствам со стороны мужчин-делегатов, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

COP27 — 27-я конференция ООН по изменению климата, которая проходила с 6 по 20 ноября 2022 года в Шарм-эль-Шейхе. По ее итогам участники договорились создать фонд для помощи бедным странам, а сами переговоры были напряженными: конференция затянулась на два дня.

Как рассказала изданию глава мексиканской делегации Камила Сепеда, в прошлом году она подвергалась сексуальным домогательствам на конференции COP27 в Египте, а также получала «неприемлемые сообщения» от делегата-мужчины. Она не сообщала об этом на тот момент, но решила высказаться теперь, поскольку, по ее словам, женщины продолжают сталкиваться с притеснениями на переговорах в ООН. «Нам нужны упреждающие меры, чтобы всех обезопасить», — подчеркнула Сепеда.

Источник, знакомый с событиями на COP27, подтвердил FT, что были и другие случаи домогательств, произошедших во время проведения конференции.

Преследование женщин со стороны коллег-мужчин побудило более 20 стран, чьи делегаты обеспокоены оскорбительным поведением, написать письмо протеста. Среди них — Мексика, США, Великобритания, Германия, Перу и Канада. В документе, с которым ознакомилась газета, организаторов конференций призывают «обратить особое внимание на то, как обращаются с участницами переговоров в помещениях [Рамочной конвенции ООН об изменении климата], внутри и за пределами переговорных комнат». Цель письма — создать уважительную и безопасную рабочую среду для всех участников конференции.

В этом году переговоры ООН по климату должны завершиться на COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах, стране, чья экономика зависит от экспорта нефти. Генсек организации Антониу Гутерриш предупредил, что процесс проведения переговоров подрывается корыстными интересами нефтяников. В германском городе Бонн проходят переговоры о том, какие темы для обсуждения потребуется поднять на COP28 — и, как сообщает FT, там также не обошлось без домогательств.

Так, одна женщина-переговорщик из европейской страны сказала, что за последние две недели в Бонне были «настоящие примеры» издевательств и домогательств, а женщины столкнулись с «запугивающим поведением» и «неуместными выражениями». Два человека уточнили в разговоре с газетой, что несколько обвинений в издевательствах были предъявлены девушками из мексиканской делегации — они заявили, что мужчины пытались «подорвать к ним доверие».