Генсек ОДКБ заявил о неготовности организации к гибридным атакам

На вопрос о готовности ОДКБ к отражению гибридных атак, Зась сообщил, что организация готова «не в полной мере, но идет к этому». Генсек напомнил, что в течение последних 20 лет произошла очень сильная трансформация

Станислав Зась (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не в полной мере готова к реагированию на гибридные атаки, заявил генсек организации Станислав Зась в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

«Готова ли ОДКБ к отражению таких атак, гибридных атак, где присутствуют разные формы воздействия? Я бы сказал, что нет, не в полной мере ОДКБ сейчас готова к такого рода противодействию», — сказал он.

По его словам, этому есть объективные причины. «Наша организация изначально создавалась для отражения исключительно военных угроз для безопасности наших государств. В течение этих 20 лет произошла очень сильная трансформация, мы все больше превращаемся в комплексную площадку для обеспечения безопасности наших государств. Это и угрозы террористического характера, это и наркотрафик, и преступность, в том числе в сфере ИКТ. То есть сращиваются системы взаимодействия наших стран. И это соответствует тому вопросу, готовы ли мы <...> Да, мы пока не готовы, но к этому мы идем», — подчеркнул генсек.

ОДКБ — межправительственный военный союз в Евразии, в который в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года.



Цели организации — укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Кроме этого, по словам Зася, на фоне конфликта Армении и Азербайджана ОДКБ предложила целый комплекс мер помощи Армении, в том числе отправку миссии на границу.

В сентябре ОДКБ отказала Армении в военной помощи на фоне эскалации с Азербайджаном и призвала к политико-дипломатическому урегулированию ситуации. После этого в Ереване прошла акция протеста за выход из организации. На этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отдельные представители ОДКБ опасаются, что страна покинет объединение. «Мой ответ был, что есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении», — отметил он.

Помимо этого в том же месяце в соцсетях и мессенджерах начали появляться сообщения, что с января 2023 года свое членство в организации планирует приостановить и Казахстан, писал государственный портал Stopfake.kz. В МИДе республики подобные сообщения назвали «абсолютным фейком». «Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны. <...> Можно совершенно однозначно заявить, что Казахстан не рассматривает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

Опровергла намерения выйти из ОДКБ и Киргизия. В октябре она перенесла учения с миротворческими силами организации, которые должны были пройти на территории республики. Решение власти объяснили недавним конфликтом с Таджикистаном.

По словам секретаря Совета безопасности Марата Иманкулова, руководство ОДКБ с пониманием отнеслось к переносу учений. «После отмены учений в соцсетях <...> некоторые силы пытаются столкнуть нас с членами ОДКБ. Ничего у них не выйдет. У нас нет никаких противоречий», — заявил он. Иманкулов добавил, что ОДКБ «очень нужна» Киргизии и что организация дает стране «полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности».