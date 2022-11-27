FT узнала о плане ЕС увеличить акцизы на сигареты и ввести налог на вейпы

Минимальный акциз на сигареты в ЕС может быть увеличен вдвое — с €1,8 до €3,6 за пачку из 20 сигарет, следует из документа ЕК в распоряжении Financial Times. Планируется, что повышение налогов принесет ЕС дополнительные €9,3 млрд

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Еврокомиссия предложит пересмотреть налогообложение табачной промышленности: увеличить акцизные сборы на сигареты и ввести налоги на новые продукты, такие как вейпы и системы нагревания табака. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

По данным газеты, минимальный акциз на сигареты в ЕС может быть увеличен вдвое — с €1,8 до €3,6 за пачку из 20 сигарет. Это приведет к повышению цен на сигареты в странах Восточной Европы, где сейчас пачка может стоить меньше €3, отмечает FT.

В проекте документа говорится, что повышение минимального акциза будет иметь «сильное влияние на потребителей и экономических операторов» в странах с низкой стоимостью сигарет, включая Болгарию, Словакию, Польшу и Венгрию. Кроме того, акцизы на сигареты значительно увеличатся в таких странах, как Австрия и Люксембург, где низкие цены на табак относительно доходов населения, утверждает FT. Еврокомиссия ожидает, что повышение налогов на сигареты принесет странам — членам ЕС дополнительные €9,3 млрд, добавила газета.

Кроме этого, Еврокомиссия предложит ввести налогообложение новых продуктов на табачном рынке — вейпов и систем нагревания табака, узнала Financial Times. На более крепкие вейпы будет акциз в размере не меньше 40%, на менее крепкие — 20%, а нагреваемый табак будет облагаться акцизом 55% (€91 на 1000 проданных изделий).

Предложения Еврокомиссии для оформления в закон и его вступления в силу должны одобрить все страны — члены ЕС. Идеи комиссии — это начало «длительного законодательного процесса», привела FT комментарий одной из крупнейших табачных компаний мира — British American Tobacco.

Поправки направлены на то, чтобы ускорить продвижение ЕС к «поколению без табака» к 2040 году, отмечает газета. В рамках этого плана ЕС чиновники намерены снизить потребление табака среди жителей ЕС с нынешнего уровня примерно на 25% — до 20% в 2025 году и менее 5% к 2040 году.

В России в мае 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции, которая рассчитана на период до 2035 года. В частности, план предусматривает «проработку вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет». Согласно концепции, к 2035 году число курильщиков должно быть сокращено с нынешних 29 до 21%.

Также в России с 1 апреля 2021 года введена Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) для табачной продукции. Так, с января этого года минимальная розничная цена на пачку сигарет в России выросла до 112 руб.

Кроме этого, в июле 2020 года Госдума приняла законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах. Документ также устанавливал требования к их демонстрации в аудиовизуальных произведениях для детей и взрослых. Кроме того, был введен запрет на продажу несовершеннолетним кальянов, вейпов и других устройств для курения.