Политологи оценили влияние Макея на внешнюю политику Белоруссии

Владимир Макей (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

После смерти министра иностранных дел Украины Владимира Макея международная изоляция Белоруссии только усилится, поскольку дипломат пользовался доверием на Западе, а президент Александр Лукашенко использовал его как «коммуникатор» для общения с западными странами, заявил РБК политолог НИУ ВШЭ, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

«Долгие годы в руководстве республики Макей возглавлял западный вектор. Именно он проводил политику многовекторности. Был очень осторожен. Считалось, что у него есть «ключи от Запада». Чем он был ценен для Лукашенко — тем, что это была такая дорожка на Запад. Через него можно было выходить на Вашингтон, на Лондон, на Берлин, он имел большие связи», — считает политолог.

Суздальцев отмечает, что Макей пользовался уважением и доверием и у белорусской националистической оппозиции. «Одно время даже говорили, что он может занять место Лукашенко. Лукашенко никогда это не подтверждал, но было ощущение, что Макей на это настроен, по крайней мере, были инциденты, когда он не опровергал эти слухи. Но после событий 2020 года он отошел на задний план. Это и понятно: отношения Белоруссии с Западом почти исчезли, Лукашенко стал общаться практически только с Москвой. Макей приложил много усилий, чтобы с Белоруссии сняли санкции и чтобы Белоруссия принимала участие в российско-украинских переговорах», — рассказал политолог.

Он также указал на очень раннюю смерть дипломата и отметил, что, по-видимому, изоляция Белоруссии от Запада теперь усилится. «Кто может стать его преемником, пока сказать не могу. Сейчас Лукашенко в изоляции, в стране нет развитой внешней политики. Лукашенко не нужен на эту должность суперпрофессионал — ему нужен чиновник, который будет выполнять распоряжения», — заключил Суздальцев.

В свою очередь белорусский политолог Валерий Карбалевич рассказал РБК, что несмотря на обвинения в «прозападности», никакой самостоятельной внешней политики Макей не вел и не мог вести, поскольку «в Белоруссии это невозможно».

«Просто отношениями с Россией в Белоруссии ведает не МИД, а другие органы: правительство, вице-премьер, а МИД занимается другими регионами. Поэтому создавалось впечатление, что Макей — прозападник. Даже говорили, что он претендует на должность Лукашенко. Все это, конечно, не имеет под собой никакой реальной почвы: если бы Лукашенко заподозрил кого-то в самостоятельной игре, то такого человека тут же убрали бы», — полагает Карбалевич.

По его словам, после протестов 2020 года и последовавших за ними санкций, когда западный вектор «фактически был вырублен под корень» и вся внешняя политика свелась к отношениям с Россией, все ожидали отставки Макея. «Его политика — политика балансирования — закончилась. Но он удивительным образом остался. Сейчас он ушел из жизни, и можно сказать, что эпоха балансирования закончилась окончательно», — отметил политолог.

О смерти главы белорусского МИДа 26 ноября сообщил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз. Причины смерти дипломата он не назвал. Макею было 64 года.



Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в Москве потрясены сообщениями о смерти Макея. Российское посольство в Белоруссии назвало смерть дипломата «невосполнимой утратой». «На посту главы внешнеполитического ведомства он внес большой вклад в дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства. Будучи признанным профессионалом и искренним патриотом своей страны, он твердо и эффективно отстаивал интересы Республики Беларусь на международных площадках», — говорится в сообщении представительства.

Свои соболезнования родным и близким главы МИДа также выразил президент Александр Лукашенко.