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Al Jazeera показал видео подготовки армии ЦАР российскими инструкторами
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Al Jazeera показал видео подготовки армии ЦАР российскими инструкторами
Политика, 17:52
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Al Jazeera показал видео подготовки армии ЦАР российскими инструкторами
Канал подготовил репортаж из Беренго, где проходят тренировки местных военных под руководством, как утверждает Al Jazeera, российских инструкторов. Советник президента ЦАР опроверг связь этих россиян с частными военными компаниями
Фото: Al Jazeera English / YouTube

Российские военные инструкторы проводят тренировки для армии Центральноафриканской Республики (ЦАР), видео с этим обучением показал телеканал Al Jazeera.

Как отметил канал, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера призвал Россию помочь в установлении контроля над страной. Al Jazeera отмечает, что местным властям, которые борются с 14 группировками боевиков, мешает в том числе эмбарго на поставки оружия в страну.

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В репортаже корреспондента из Беренго (поместье бывшего лидера ЦАР Жан-Беделя Бокассы) показаны тренировки военных, в том числе имитация штурма здания, при этом у инструкторов скрыты лица.

Один из героев материала телеканала — советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров. Как ранее сообщало издание «Фонтанка», именно Захаров, в частности, отвечал за безопасность группы журналистов, которых Федеральное агентство новостей (РИА «ФАН») отправляло в командировку в ЦАР после гибели в этой стране россиян Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, которые в Центральноафриканской Республике работали над фильмом о деятельности частной военной компании.

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По данным «Фонтанки», в 1990-х годах Валерий Захаров работал в наружном наблюдении ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а в середине 2000-х годов сотрудничал со службой безопасности структур, работающих в интересах бизнесмена Евгения Пригожина. Именно с этим предпринимателем связывают российскую частную военную компанию (ЧВК) Вагнера: как сообщала весной 2018 года газета Le Monde, бойцы этой компании присутствуют в ЦАР. Сам Пригожин в разговоре с РБК связь с этой ЧВК опровергал.

Фото: Al Jazeera English / YouTube

В интервью Al Jazeera советник президента ЦАР по нацбезопасности Захаров опроверг слухи о том, что военных ЦАР инструктируют именно сотрудники ЧВК Вагнера. «Это обычные российские резервисты», — заявил он.

В августе 2018 года Россия и Центральноафриканская Республика заключили соглашение о военном сотрудничестве. Согласно документу российские специалисты должны готовить центральноафриканских военных. По данным доклада ООН, речь идет о тренировке правительственных военных сил и сотрудников правоохранительных органов. База инструкторов из России находится именно в Беренго, на которую и пыталась попасть съемочная группа Орхана Джемаля.

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В ЦАР местных военных обучают российские гражданские инструкторы, которые не являются сотрудниками ЧВК, заявил РБК пресс-атташе посольства России в ЦАР Виктор Токмаков.

«Это не российские военные, не военнослужащие Минобороны и не сотрудники какой-то там ЧВК. Официальное уведомление было направлено в СБ ООН еще в декабре прошлого года, в котором было сказано, что Россия направляет 170 гражданских инструкторов для обучения военнослужащих ЦАР. Это они и есть», — сказал он.

По словам Токмакова, инструкторы — российские гражданские специалисты, которые в настоящее время не являются военнослужащими, но могут иметь опыт военной службы в прошлом. «Никаких связей, никакого отношения к ЧВК эти люди не имеют», — подчеркнул дипломат.

Авторы: Маргарита Девяткина, Валерий Романов, Евгений Пудовкин.
Теги: ЧВК Вагнера , Евгений Пригожин , ЦАР
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