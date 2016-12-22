ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,37 66,42 EUR Нал. 76,32 75,33 USD Бирж. 66,83 -0,27 EUR Бирж. 75,67 -0,32 USD ЦБ. 66,51 +0,84 EUR ЦБ. 75,57 +0,63 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3852,30 -290,70 IMOEX 2328,33 +0,86% RTSI 1096,87 +1,17% Brent 60,22 -0,91% DJIA 24640,24 +1,46% Nasdaq 7081,99 +2,06%
В ЦИК создадут отдел перспективных решений
Лента новостей
Аксенов прокомментировал решение Киева ввести военное положение 10:18, Политика В Башкирии произошел пожар на заводе по производству каучуков 10:08, Общество Гид по полезным знакомствам для бизнеса: где, как и когда 10:04, РБК и Открытие Король-хулиган: как эпатаж помогает бизнесу Burger King в России 09:54, Технологии и медиа Физкульт-прикид: как заработать на спортивной одежде для корпораций 09:53, Свое дело Трамп допустил новые пошлины против Китая на $267 млрд 09:42, Экономика Каким должен быть устав ООО: пять главных правил 09:40, Потребрынок  Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 09:38, РБК и Белая Дача В Якутске отменили концерт рэпера Элджея 09:33, Общество ВТБ пригрозил Порошенко иском в международный суд 09:30, Политика Мюллер обвинил экс-главу штаба Трампа в нарушении сделки со следствием 09:27, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 09:08, РБК и ГТЛК В ЦИК создадут отдел перспективных решений 09:01, Политика Трамп назвал примененный на границе с Мексикой газ «очень безопасным» 08:47, Политика СМИ узнали об отказе Минфина от идеи обнуления пошлин на авиаперевозки 08:34, Бизнес Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 08:30, РБК и Lenovo Интернет-продажи в США подскочили на 26%: кто заработал на «черной пятнице» 08:28, Quote В Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека 08:02, Общество Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 07:29, РБК и Toyo Внутриполитический блок Кремля решил ввести KPI под конкретные задачи 07:00, Политика Mail.Ru Group решила создать собственного голосового помощника 06:53, Технологии и медиа Трамп пригрозил проблемами главе GM в случае закрытия завода в Огайо 06:37, Бизнес Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 06:29, РБК, Jardin и Greenfield Посольство России призвало США «обуздать своих подопечных» на Украине 06:24, Политика Арестованная в США Бутина начала давать в тюрьме уроки по алгебре и йоге 06:07, Общество Microsoft смогла обойти Apple по рыночной капитализации 05:31, Бизнес В Белоруссии закрыли уголовные дела еще двух фигурантов «дела «БелТА» 05:18, Общество В Нью-Йорке при наезде минивэна один человек погиб и шестеро пострадали 04:45, Общество
В ЦИК создадут отдел перспективных решений
Политика, 09:01
0
В ЦИК создадут отдел перспективных решений
Аппарат ЦИК меняет структуру: в ней появятся управления инновационного развития информационных технологий и по работе с обращениями. Реформа вызвана намерением руководства ЦИК усилить борьбу с нарушениями на выборах
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

​В среду, 28 ноября, ЦИК утвердит новое штатное расписание. Судя по проекту решения (есть у РБК), количество управлений в аппарате Центризбиркома вырастет до десяти (ранее их было семь). Подлинность документа подтвердили источник, близкий к ЦИК, и собеседник в аппарате комиссии.

Одновременно количество заместителей главы аппарата ЦИК должно сократиться с четырех до трех, советников председателя комиссии останется двое вместо четырех. Также должна быть сокращена должность советника зампредседателя комиссии.

В пресс-службе ЦИК не стали комментировать подлинность документа.

Изменение структуры связано с приходом нового главы аппарата ЦИК, сказал РБК член экспертного совета при комиссии Аркадий Любарев. В мае Ольга Боброва сменила на этом посту Сергея Даниленко. «Новый руководитель делает структуру такой, как ему удобно», — считает Любарев.

Управления для перспектив и проектов

В результате реформы в аппарате ЦИК появятся три новых управления: управление информации и работы со СМИ, управление инновационного развития информационных избирательных технологий и управление по работе с обращениями и документационного обеспечения.

В «инновационное» подразделение войдут отдел перспективных решений, отдел проектирования решений и отдел развития ГАС «Выборы», куда поступает информация о всех выборах и референдумах. Отдел перспективных решений с большой вероятностью будет работать с новыми цифровыми технологиями — от QR-кодов до комплексов электронного голосования, сказал РБК Аркадий Любарев.

Также отдел решений по ГАС «Выборы» появится в составе организационно-методического управления. «Эта система развивается — и, соответственно, нужны специальные люди и мощности для работы с ней», — уточнил собеседник РБК в аппарате Центризбиркома.

ЦИК намерена уделить особое внимание новым способам подачи информации — в частности, развитию сайта комиссии. В составе аппарата появятся отдел работы с интернет-порталом Центризбиркома и информационно-справочный центр (горячая линия).

Бывший член ЦИК Василий Лихачев пояснил РБК, что считает логичным создание отделов для работы с ГАС «Выборы». «Тот объем работы, который проходит через ГАС «Выборы», — вполне достоин самостоятельного отдела и статуса», — сказал он. Что же касается других отделов — по работе со СМИ и с сайтом, то Лихачев заявил, что «был бы сторонником дополнительных размышлений о том, насколько они нужны».​

Новые старые отделы

Реформа ждет и некоторые из прежних управлений аппарата. Так, отдел международного сотрудничества и информации может превратиться в управление по вопросам взаимодействия с партиями и международного сотрудничества. «Это не значит, что сотрудничеству с зарубежными странами будут уделять меньше внимания, — прокомментировал ожидаемые изменения собеседник РБК в ЦИК. — Просто так этим подразделением легче управлять». Он не исключил, что работой с этим управлением займется новый член ЦИК Евгения Орлова.

Центризбирком отправляет наблюдателей на иностранные выборы, а также курирует проведение голосования для россиян за рубежом. Сотрудничество с партиями подразумевает работу с их кандидатами на выборах и обработку обращений от них.

Лихачев, который курировал в ЦИК международное сотрудничество, заявил РБК, что не видит «особой органики» в объединении подразделений по работе с партиями и международным направлением. «Будут возникать не только алогизмы, но и серьезные противоречия, — считает он. — Возникнет вопрос дефицита времени: если управление одно, какому направлению оно должно больше внимания уделять?» По мнению бывшего члена ЦИК, пока концепция еще не утверждена, она «требует очень хорошей консультации».

С Лихачевым не согласен сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. Он сказал РБК, что структура аппарата ЦИК после преобразований «в целом станет стройнее и логичнее». В новой структуре Центризбиркома, по его словам, «удобно сгруппированы отделы, которые занимаются обработкой поступающих обращений». Теперь эти отделы — по работе с обращениями, по прохождению документов и информационный центр ЦИК — объединены в управлении инновационного развития. «Это должно повысить эффективность обработки входящей в комиссию документации», — считает эксперт.

В целом же реформу аппарата нужно рассматривать с учетом желания главы ЦИК Эллы Памфиловой делать избирательный процесс более инновационным, отметил Любарев. По его словам, использование новых технологий упрощает процесс подсчета голосов и сокращает количество нарушений, хотя «не является панацеей от них».

В 2016 году Элла Памфилова сразу после своего назначения на пост главы Центризбиркома пообещала кардинальные изменения в работе ЦИК. «У нас сейчас нет времени на раскачку, хорошо осмыслив эту ситуацию, не разрушая все и вся, но какие-то кардинальные шаги мы будем предпринимать», — говорила она. С того момента была введена практика голосования по месту нахождения без открепительных удостоверений («мобильный избиратель») и были проведены еще несколько реформ выборного законодательства.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова.
Теги: ЦИК , аппарат , реформа
Главное
ВТБ пригрозил Порошенко иском в международный суд Политика
Материалы по теме
Путин назначил нового члена ЦИК вместо ушедшего в отставку Лихачева Политика
Куратор выборов за рубежом уйдет из ЦИК из-за расхождений с Памфиловой Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter