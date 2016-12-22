Путин назначил нового члена ЦИК вместо ушедшего в отставку Лихачева

Президент России Владимир Путин назначил членом Центризбиркома Евгению Орлову вместо ушедшего в сентябре Василия Лихачева. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.

«Назначить Орлову Евгению Михайловну членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал ТАСС, что Орлова переходит в комиссию из государственно-правового управления администрации президента.

В середине сентября источники РБК сообщили, что бывший депутат Госдумы и замминистра юстиции Василий Лихачев покинет Центризбирком. В 2016 году он прошел в комиссию по президентской квоте. Он курировал выборы за рубежом.

Источники отмечали, что причиной ухода являются несложившиеся отношения с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Источники добавляли, что В Кремле пытались убедить Лихачева остаться, но он не захотел. В результате ему нашли новую работу, не связанную с госслужбой.

Впоследствии пресс-секретарь ЦИК Юлия Фелонина подтвердила, что Лихачев ушел в отставку. Она отмечала, что причиной стало то, что он выполнил поставленные перед ним задачи.