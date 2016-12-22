Эксперты выявили неисполнение Россией половины указаний ОБСЕ о выборах

По итогам выборов президента и Госдумы в России с 2003 года Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ дало 139 рекомендаций, но более половины из них Россия игнорирует, подсчитали эксперты «Голоса»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Движение в защиту прав избирателей «Голос» проанализировало рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) по итогам российских выборов. За основу эксперты взяли рекомендации из пяти итоговых отчетов миссий по наблюдению за выборами в России (по выборам президента России в 2004, 2012, 2018 годах и депутатов Государственной думы России в 2003, 2011, 2016 годах).

Из 139 рекомендаций ​эксперты признали полностью выполненными 17 (12,2%), частично выполненными — 48 (34,5%), невыполненными — 74 (53,2%). Некоторые предложения настойчиво повторяются во всех отчетах ОБСЕ, отмечается в аналитическом докладе «Голоса» (копия имеется в редакции РБК). Все рекомендации в соответствии со своей тематикой эксперты разделили на 14 групп.

За что ОБСЕ критикует российские выборы

В первой группе — ​«Дизайн избирательной системы» ​— 14 рекомендаций. Из них выполнена лишь одна — отмена графы «против всех». Частично выполнено указание снять дискриминационные нормы в отношении партий, поскольку на практике остаются лазейки для отказа в их регистрации по политическим причинам, считают в «Голосе». Сохраняется запрет на создание партий по региональному и этническому признакам из-за риска сепаратистских настроений. Невыполненными оказались некоторые рекомендации об упрощении электорального законодательства, повышении конкуренции на выборах, обеспечении прав граждан на объединение и выражение собственного мнения. Эксперты «Голоса» отмечают ухудшение ситуации по этим направлениям за последние 14 лет.

Из девяти рекомендаций второй группы — ​«Административный ресурс» ​— лишь одна выполнена, и то частично. Фундаментально ситуация с применением административного ресурса лучше не стала, заявляют в «Голосе». Он остается одним из главных инструментов в руках кандидатов от власти, констатируют эксперты.

Третья группа рекомендаций посвящена допуску кандидатов. Из 12 указаний в России частично выполнены четыре, например снижено число подписей для регистрации на выборах президента, кандидатам разрешено исправлять недочеты в поданных при регистрации документах, возвращены выборы по одномандатным округам. Но реальное положение кандидатов ухудшается за счет правоприменительной практики, считают аналитики «Голоса». По их мнению, сохраняется предвзятость избиркомов при регистрации кандидатов и несоразмерные ограничения в праве быть избранным.

В четвертую группу рекомендаций — «Учет избирателей и списки избирателей» ​— вошли шесть советов. Из них не выполнены указания о повышении уровня гласности и оперативности в работе со списками избирателей.

Пятая группа — «Процесс голосования» ​— охватывает 17 рекомендаций. Полностью выполненными можно считать указания об упразднении открепительных талонов и формирования спецучастков перед выборами. Но нерешенными остаются проблемы с голосованием вне помещения и систематическим нарушением тайны голосования.

В группу «Подсчет голосов» включены восемь рекомендаций. Частично выполнены шесть из них. За последние годы избирательное законодательство стало запутаннее, резюмируют эксперты.

Седьмая группа, посвященная непартийному наблюдению, объединила восемь рекомендаций. В этой группе эксперты фиксируют самый сильный откат назад. Несмотря на декларации ЦИК о важности независимого наблюдения, с 2003 года в России ухудшается положение независимых наблюдателей. С 2005 года общественным организациям запретили направлять своих наблюдателей на избирательные участки. Усложнили доступ на участки аккредитованным от СМИ. Введенное перед последними выборами президента право общественных палат России направлять наблюдателей на избирательные участки ситуацию не улучшило, поскольку палаты не являются независимыми от государства институтами.

Восьмая группа — ​«Избирательные комиссии» ​— содержит 11 рекомендаций, из которых полностью выполнены только две, а еще восемь — частично, благодаря попыткам ЦИК России играть более самостоятельную роль в противостоянии с региональной исполнительной властью. В то же время остается проблема тотальной зависимости низовых избиркомов от исполнительной власти.

Девятая группа содержит семь рекомендаций, посвященных гарантиям прав женщин и нацменьшинств на участие в политике. Эксперты считают неисполнением периодическое использование языка вражды в политической агитации, например в Приморском крае, где периодически появляются агитматериалы против китайцев.

Самой объемной по количеству советов остается десятая группа — по вопросам агитации и деятельности СМИ. Значительная часть из 29 рекомендаций властями России игнорируется на протяжении последних 15 лет. БДИПЧ ОБСЕ предлагает создать независимый орган для надзора за свободным и беспристрастным доступом политических сил к государственным СМИ, обеспечить гарантии свободной редакционной политики, равенство прав кандидатов при освещении их деятельности в период кампании и т.п.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В одиннадцатой группе — ​«Технологическое оборудование избирательных комиссий» ​— из двух рекомендаций выполнена одна: введены прозрачные ящики для голосования, расширяется внедрение КОИБов.

Двенадцатая группа — «Жалобы, расследование, наказание» ​— включает 12 рекомендаций. В «Голосе» указывают, что власти не пытаются разобраться в причинах «особой электоральной культуры» полутора десятков регионов, в которых наблюдаются аномальные результаты голосования.

Тринадцатая группа объединяет вопросы о финансовой прозрачности избирательных кампаний. «Голос» неоднократно обращал внимание на наличие теневого финансирования и скрытое госфинансирование. Отдельная проблема — финансирование через НКО, чья финансовая отчетность недоступна для граждан.

Четырнадцатая группа рекомендаций посвящена деятельности полиции на избирательных участках. «Голос» отмечает проблему с непониманием сотрудниками полиции избирательного законодательства: прав и обязанностей членов комиссий, наблюдателей, кандидатов и их представителей. Полицейские часто неохотно реагируют на просьбы наблюдателей составить протокол о нарушении.

Шансы на улучшение ситуации

Ожидать к следующему году выполнение большинства рекомендаций ОБСЕ не приходится, но дискуссию о совершенствовании избирательной системы пора выстраивать, считает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. Он прогнозирует возможное продвижение по отдельным направлениям, например в отношении упрощения избирательного законодательства, к осени следующего года. Эксперт надеется на подвижки с допуском кандидатов на выборы: ослабление муниципального фильтра на губернаторских выборах и менее вероятные возвращение залога на регистрацию и возрождение избирательных блоков. Другой важный момент — создание электронных регистров избирателей и введение инструментов общественного контроля для избавления от бумажных списков на участках.

Сложнее всего властям будет пойти на ограничение админресурса, обеспечение независимости избиркомов и СМИ, а также наблюдение от общественных организаций, указывает Мельконьянц.

Прозрачность выборов и честность подсчета голосов начали увеличиваться с протеста на Болотной в 2012 году, замечает политолог Алексей Макаркин. «Народ пошел на улицы, начались протесты, стало ясно, что фальсификации чреваты проблемами для самой власти, — рассуждает эксперт. — И если не брать аномальные регионы, после этого ситуация улучшилась». Что касается текущего положения дел, то на прозрачность голосования на недавних выборах всерьез повлиял коллапс в Приморском крае, уверен Макаркин. Там на выборах во втором туре лидировал коммунист Андрей Ищенко, но после подсчета большей части бюллетеней результат резко изменился в пользу врио главы Андрея Тарасенко. ЦИК приняла решение отменить результаты голосования. «Эта ситуация была очень болезненной для системы, и с того момента подсчеты начали проходить адекватно», — убежден политолог.

В пресс-службе ЦИК РБК пообещали прокомментировать анализ «Голоса» позднее.