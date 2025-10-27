Формированием нового правительства Чехии займется миллиардер Бабиш

Чешский президент поручил Бабишу провести переговоры о формировании нового правительства. Глава ANO сообщил ему «несколько имен» тех, кто может войти в состав

Петр Павел и Андрей Бабиш (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Президент Чехии Петр Павел поручил лидеру победившего на выборах в палату депутатов парламента Чехии оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрею Бабишу провести переговоры о формировании нового правительства. Об этом сообщается на сайте чешского президента.

«Андрей Бабиш пока не представил президенту республики персональный состав будущего правительства, но упомянул несколько имен, которые обсуждают политические партии», — говорится в сообщении.

Президент Чехии готов провести переговоры с кандидатами от политических партий на должности членов правительства.

Бабиш — бывший премьер-министр Чехии, миллиардер. 4 октября его партия ANO выиграла парламентские выборы, набрав около 34,7% голосов избирателей.

Он пообещал отказаться от запущенной Чехией программы по поставкам боеприпасов Украине. Также Бабиш недоволен политикой увеличения оборонных расходов НАТО и реализацией «зеленого курса» Еврокомиссии. Кроме того, лидер ANO отмечал, что Украина пока не готова к вступлению в ЕС.

Бабиш занимает седьмое место среди богатейших людей Чехии, Forbes оценивает его состояние в €3,3 млрд. Лидер ANO был премьер-министром в 2017–2021 годах, в отставку он ушел после провала на выборах, обусловленного коррупционным скандалом вокруг его холдинга Agrofert. Тогда Бабиша обвиняли в незаконном получении субсидий ЕС на постройку оздоровительного комплекса, но позднее суд оправдал его.

Politico со ссылкой на аналитиков сообщало, что победа ANO на парламентских выборах может привести к напряженности в отношениях Чехии с Евросоюзом и НАТО.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявлял, что Бабиш своей политикой нанесет ущерб репутации республики. По мнению Липавского, внешняя политика Бабиша будет схожа с действиями венгерского премьера Виктора Орбана, который конфликтует с Еврокомиссией и европейским большинством в ряде различных вопросов, включая поддержку Украины.