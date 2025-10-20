 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин освободил от должности главу упраздненного управления администрации

Путин освободил от должности главу упраздненного управления Игоря Маслова
Игоря Маслова освободили от должности начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Ранее оно было упразднено
Игорь Маслов
Игорь Маслов (Фото: Игорь Егоров / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин издал указ об освобождении от должности начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Освободить Маслова Игоря Венидиктовича от должности начальника управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», — говорится в тексте указа.

В конце августа российский президент постановил упразднить управление администрации президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Они занимались контактами со странами постсоветского пространства под кураторством замглавы администрации президента Дмитрия Козака.

Дмитрий Козак подал в отставку с поста замглавы администрации президента
Политика
Дмитрий Козак

Также Путин постановил создать управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, курировать новое управление будет первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Алена Нефедова
должность освобождение Владимир Путин указ Президента
Материалы по теме
Кремль объяснил подписанный Путиным указ об ускоренной приватизации
Политика
Путин подписал новый антикоррупционный указ
Общество
Путин подписал указ об осеннем призыве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Россиянина задержали в Грузии с наркотиками Общество, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Норбит внедрит ИИ-ассистента для Асконы РБК Компании, 11:30
Пассажиров борта AZAL отправили в Баку после аварийной посадки в Пулково Общество, 11:28
FT узнала, что Трамп ругался на встрече с Зеленским Политика, 11:28
Трибунал IBSF признал незаконным отстранение россиян от соревнований Спорт, 11:27
Суд частично реабилитировал осужденного в 1947 году гражданина Политика, 11:25
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Politico узнало о разработке новых правил членства в ЕС ради Украины Политика, 11:20
Зеленский внес в Раду законопроект о новом продлении военного положения Политика, 11:19
Что стимулирует рынок дата-центров в России Отрасли, 11:17
ФСБ показала, как задержали мужчину за подготовку взрыва в администрации Политика, 11:16
Каждый третий производитель обуви — на грани закрытия. Как меняется рынокПодписка на РБК, 11:08
Биткоин подорожал за сутки на $5 тыс. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:07
Каллас назвала «неприятным» возможный визит Путина в Венгрию Политика, 11:04