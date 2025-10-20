Путин освободил от должности главу упраздненного управления администрации

Игоря Маслова освободили от должности начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Ранее оно было упразднено

Игорь Маслов (Фото: Игорь Егоров / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин издал указ об освобождении от должности начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Освободить Маслова Игоря Венидиктовича от должности начальника управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», — говорится в тексте указа.



В конце августа российский президент постановил упразднить управление администрации президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Они занимались контактами со странами постсоветского пространства под кураторством замглавы администрации президента Дмитрия Козака.

Также Путин постановил создать управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, курировать новое управление будет первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.