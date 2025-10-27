 Перейти к основному контенту
Политика
0

Производитель истребителей Gripen собрался открыть завод на Украине

Шведская Saab заявила о готовности открыть завод по сборке Gripen на Украине
Saab может открыть завод по сборке истребителей Gripen на Украине в рамках сделки с Киевом по их покупке. В компании считают возможным использование замороженных активов России
Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский проводят пресс-конференцию по итогам визита в компанию Saab в Линчепинге, Швеция, 22 октября 2025 года, где они обсудили сотрудничество в области обороны
Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский проводят пресс-конференцию по итогам визита в компанию Saab в Линчепинге, Швеция, 22 октября 2025 года, где они обсудили сотрудничество в области обороны (Фото: Fredrik Sandberg / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Шведская авиастроительная и оборонная компания Saab готовится открыть на Украине завод по производству истребителей Gripen, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на генерального директора корпорации Микаэля Йоханссона.

«Это не так просто, но было бы здорово организовать на Украине мощности хотя бы для окончательной сборки и испытаний, а может быть, и для производства деталей [истребителей]», — сказал он в разговоре с изданием.

По его словам, Saab готова открыть завод на Украине в рамках сделки с Киевом по покупке до 150 истребителей Gripen.

Зеленский договорился со Швецией о покупке более 100 истребителей Gripen
Политика
Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон во время пресс-конференции в Линчёпинге, Швеция

Йоханссон добавил, что компания будет стремиться увеличить производственные мощности в Бразилии, а также, возможно, в Канаде и других странах Европы.

Гендиректор Saab отметил, что сделка с Украиной «почти удвоит потребности в производственных мощностях».

Он считает возможным использование части замороженных активов России для производства. «Что должно быть реализовано, так это финансовое решение, которое сейчас обсуждается на политическом уровне: какое бремя возьмет на себя Швеция с точки зрения финансирования и рисков... И сколько может быть использовано с точки зрения российских активов», — добавил Йоханссон.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон 23 октября заявлял, что Швеция может оплатить 100–150 истребителей JAS 39 Gripen Е для последующей передачи их Украине за счет замороженных российских активов. Один истребитель этой модели стоит примерно $85 млн. Заказ на 100 самолетов обойдется в $8,5 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский и шведский премьер Ульф Кристерссон перед этим подписали соглашение, согласно которому Киев сможет купить не менее 100 истребителей Gripen E для национальных ВВС.

Зеленский назвал истребители Gripen авиационной платформой, позволяющей выполнять большой спектр задач. Он отметил, что стороны сделают все, чтобы «в ближайшее время финализировать процедуры» и чтобы уже в следующем году Украина получила первые JAS 39 Gripen.

Москва осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии затягивают конфликт. Президент России Владимир Путин также предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает.

Алена Нефедова
Saab Швеция Украина истребители Gripen
