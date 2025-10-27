 Перейти к основному контенту
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Домодедово и Жуковский закрыли для полетов на фоне атаки дронов на Москву

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
На фоне десяти сбитых на подлете к Москве с полуночи беспилотников в Домодедово и Жуковском ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Такие же меры действуют в аэропортах Калуги, Волгограда и Саратова

В столичном аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

Вслед за этим Кореняко написал о введении аналогичных мер в аэропорту Жуковский.

Подобные ограничения также действуют в авиагаванях Калуги, Волгограда и Саратова.

Число сбитых на подлете к Москве дронов за ночь достигло десяти
Политика

Столичный мэр Сергей Собянин с полуночи сообщил о десяти сбитых на подлете к Москве беспилотниках. Также об уничтоженных дронах сообщали власти соседних со столичным регионом Калужской и Тульской областей. 

