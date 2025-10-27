Домодедово и Жуковский закрыли для полетов на фоне атаки дронов на Москву
В столичном аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.
Вслед за этим Кореняко написал о введении аналогичных мер в аэропорту Жуковский.
Подобные ограничения также действуют в авиагаванях Калуги, Волгограда и Саратова.
Столичный мэр Сергей Собянин с полуночи сообщил о десяти сбитых на подлете к Москве беспилотниках. Также об уничтоженных дронах сообщали власти соседних со столичным регионом Калужской и Тульской областей.
