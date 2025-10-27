Число сбитых на подлете к Москве дронов за ночь достигло девяти
Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Через три минуты после этого столичный мэр сообщил о еще одном сбитом дроне.
Материал дополняется.
