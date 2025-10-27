На подлете к Москве вновь сбили беспилотник
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник, заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.
Вечером 26 октября, в период с 21:50 до 22:12 мск, Собянин сообщал о четырех сбитых дронах, летевших в сторону Москвы. Ранним утром и днем 26 октября он писал еще о двух уничтоженных беспилотниках.
О сбитых беспилотниках поздним вечером 26 октября также сообщали губернаторы соседних со столичным регионом Калужской и Тульской областей Владислав Шапша и Дмитрий Миляев. Опасность атаки дронов объявлена в ряде российских регионов, а в Орловской области с полуночи действует ракетная опасность.
На этом фоне прием и отправку рейсов приостановили аэропорты Калуги и Волгограда.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов