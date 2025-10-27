На подлете к Москве вновь сбили беспилотник

На подлете к Москве сбили пятый беспилотник за три часа, согласно сообщениям Собянина. Также о сбитых дронах сообщали власти соседних со столичным регионом Калужской и Тульской областей

Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник, заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Вечером 26 октября, в период с 21:50 до 22:12 мск, Собянин сообщал о четырех сбитых дронах, летевших в сторону Москвы. Ранним утром и днем 26 октября он писал еще о двух уничтоженных беспилотниках.

О сбитых беспилотниках поздним вечером 26 октября также сообщали губернаторы соседних со столичным регионом Калужской и Тульской областей Владислав Шапша и Дмитрий Миляев. Опасность атаки дронов объявлена в ряде российских регионов, а в Орловской области с полуночи действует ракетная опасность.

На этом фоне прием и отправку рейсов приостановили аэропорты Калуги и Волгограда.