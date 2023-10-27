Байдену доложили о действиях Израиля в секторе Газа

Белый дом: Байдену доложили о происходящем в Израиле и секторе Газа

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Президент США Джо Байден осведомлен о происходящем в Израиле и секторе Газа, передает The Times of Israel со ссылкой на заявление Белого дома.

Вечером 27 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что израильская армия подвергла север сектора Газа самой сильной бомбардировке с начала войны с палестинской группировкой ХАМАС. Представитель движения заявил, что Израиль «прервал связь и большую часть интернета» в Газе.

Корреспондент CNN сообщил, что в городе Газа прозвучала серия взрывов. Также канал писал о стрельбе из танков и артиллерийском огне по сектору. Массированные удары подтверждал и корреспондент Al Jazeera.

После этой атаки боевое крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявило о ракетном обстреле Тель-Авива и его пригородов в ответ на действия израильской армии. Израильский «12 канал» писал, что ракеты упали в сельскохозяйственном районе недалеко от Ришон-ле-Циона — пригорода Тель-Авива, пострадал один человек.

После ударов по Газе и Тель-Авиву представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что страна расширяет действия войск в секторе. Авиация, по его словам, начала «наносить значительные удары по подземным объектам» в секторе Газа. Он призвал жителей региона эвакуироваться из северной части сектора на юг.