Минобороны сообщило о назначении генерала Афзалова на место Суровикина

Минобороны на своем сайте обновило биографию генерала Афзалова, в ней теперь сказано, что в октябре указом президента он назначен главнокомандующим ВКС. О назначении его главкомом еще 20 октября сообщили госагентства

Виктор Афзалов (Фото: Минобороны РФ)

Минобороны на своем сайте опубликовало информацию о назначении генерал-полковника Виктора Афзалова главнокомандующим Воздушно-космическими силами России.

«В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами», — говорится в биографии генерала на сайте ведомства.

О назначении Афзалова главкомом ВКС еще 20 октября сообщили ТАСС и «РИА Новости». Эту должность до него занимал генерал-полковник Сергей Суровикин. О том, что Суровикин покинул пост, РБК со ссылкой на источники писал в августе. Афзалов с конца августа был временно исполняющим обязанности главкома, сообщало «РИА Новости».

Агентство также указывало, что генерал уже был врио главнокомандующего ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне военной операции на Украине. Тот занимал этот пост с октября 2022 года по январь 2023-го. После этого Суровикина сменил глава Генштаба Валерий Герасимов, а сам он стал его заместителем.

Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда записал обращение с призывом к бойцам ЧВК «Вагнер» остановить мятеж. В конце августа источник РБК рассказал, что генерал больше не возглавляет ВКС. По словам собеседника РБК, Суровикин переменил место работы. В начале сентября его биография пропала с сайта Минобороны.