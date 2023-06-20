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Для арестованного по «делу водородного самолета» ученого запросили 12 лет

Гособвинение запросило 12 лет тюрьмы для ученого из ЦАГИ Валерия Голубкина
Профессора МФТИ и научного сотрудника ЦАГИ Голубкина арестовали в 2021 году по делу о госизмене. Следствие посчитало, что он передал тайные сведения Нидерландам в рамках проекта «водородного самолета», сам ученый вину не признает
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Валерий Голубкин (Фото: МФТИ)

Гособвинение запросило 12 лет колонии строгого режима для
профессора МФТИ, доктора технических наук и ведущего научного сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина. Об этом сообщила в своем телеграм-канале правозащитная организация «Первый отдел», адвокаты которой защищают ученого.

«В ходе прений сторон гособвинитель попросил признать Голубкина виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили адвокаты. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме, так как содержит секретные материалы.

Как утверждают представители защиты, в 2018 году начальник Голубкина — Анатолий Губанов — привлек ученого к работам по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию гиперзвукового пассажирского самолета на водородном топливе. Следствие утверждает, что в двух отчетах по проекту, которые ЦАГИ был обязан представить партнерам и которые, по указанию Губанова, Голубкин передал коллегам из Нидерландов, содержалась государственная тайна.

Дело о госизмене против Голубкина возбудили 12 апреля 2021 года. В этот же день его арестовали и отправили в «Лефортово». С тех пор ему уже восемь раз продлевали арест. Свою вину Голубкин не признает.

В открытом письме из СИЗО в сентябре 2021 года Голубкин рассказывал подробности своего дела. В частности, ученый назвал HEXAFLY-INT открытым проектом, предназначенным для общего использования всеми партнерами. «Состава преступления в моих действиях не было, поэтому я отклонил предложение следователя признать себя виновным», — отметил он.

Проект гиперзвукового самолета на водородном топливе HEXAFLY-INT стартовал в 2014 году и завершился в 2019-м. Задачей ученых из ЦАГИ было провести «расчетные исследования, наземный эксперимент и изготовить опытный образец для летных испытаний», говорилось на сайте Минпромторга.

На сайте института опубликованы материалы, посвященные участию в HEXAFLY-INT; статьи об экспериментах в рамках проекта, в том числе за авторством Валерия Голубкина, публиковались в журнале института.

В исследованиях принимали участие четыре российские научные организации, несколько европейских и австралийских, а также корпорация Airbus, следовало из сообщений Минпромторга и Еврокомиссии. Бюджет проекта составлял €11,5 млн, из которых чуть менее половины предоставил Евросоюз; информации о гранте для ЦАГИ на сайте ЕК нет.

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В письме из СИЗО ученый не стал раскрывать деталей обвинения. Однако защита сообщала, что ФСБ считает «контактом» Голубкина гражданина Бельгии Йохана Стиланта — представителя Европейского космического агентства, который координировал проект HEXAFLY-INT. Адвокаты подчеркивали, что ученый не занимался сбором информации для отчетов, а лишь помогал оформлять их по распоряжению своего непосредственного руководителя.

Единственное доказательство, которое следственное управление ФСБ на тот момент представило Голубкину, — это показания ученого Анатолия Губанова, сообщал Голубкин в своем письме. Губанов — коллега ученого по МФТИ и ЦАГИ, который курировал работу института в рамках HEXAFLY-INT, рассказал Голубкин, утверждая, что его начальник пошел на сделку с ФСБ. В день задержания Губанова 3 декабря 2020 года у Голубкина прошел обыск, говорилось в письме.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ученый МФТИ ЦАГИ госизмена гособвинение самолет
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