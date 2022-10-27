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Путин дал совет жителям стран Запада и рассказал анекдот про санкции

Путин призвал жителей стран Запада добиваться повышения зарплат

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Владимир Путин призвал рядовых граждан США и Европы бороться за повышение зарплат. Позже он уточнил, что этот совет касается и россиян.

«Не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником. Россия — ваш друг. И мы на протяжении десятилетий все делали и готовы делать в будущем, для того чтобы укреплять наши отношения», — заверил Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

В ответ на просьбу журналиста сказать что-то жителям западных стран Путин рассказал анекдот: «Семья. Сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно?». Он говорит: «Потому что Россия напала на Украину». А ребенок спрашивает: «А мы здесь при чем?». «А мы ввели санкции против русских». «Зачем?». «Чтобы им было плохо». «А мы что, русские?»

Путин пояснил, что все проблемы европейцев связаны не с действиями России, а с системными ошибками политиков западных стран в сфере энергетики, продовольствия и монетарной политики. Россия никогда не имела «злобных намерений» в отношении Европы и США, подчеркнул он.

Российские власти не раз указывали, что введенные в ответ на спецоперацию на Украине санкции больше сказываются на самих западных государствах, чем на России. На фоне ограничений в Европе сложилась нехватка газа, выросли цены на коммунальные услуги и продукты. Европейское руководство призывало население «потерпеть» и привыкнуть к новым экономическим условиям.

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Владимир Путин

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