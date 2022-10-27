Путин заявил, что не предупреждал Си Цзиньпина о планах начать операцию на Украине

Путин и Си Цзиньпин встречались 4 февраля, однако российский президент не предупреждал его о начале спецоперации 24 февраля. По его словам, Пекин видит, что значит для России стремление НАТО продвинуться к российским границам

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Президент России Владимир Путин не предупреждал председателя Китая Си Цзиньпина во время визита в Пекин в феврале о начале военной операции на Украине. Об этом российский лидер заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию вел телеканал РБК.

«Нет», — сказал Путин в ответ на вопрос, предупреждал ли он Си Цзиньпина о планах начала спецоперации.

После этого президенту задали вопрос, не высказывал ли китайский лидер обиду из-за того, что Путин не рассказал ему о таких планах. «Вы знаете, китайский лидер не такой человек, который высказывает обиду в отношении чего-либо. Самодостаточный лидер мирового масштаба. Ну, а потом, у нас нет такой необходимости, мы принимаем суверенные решения, и Россия, и Китайская Народная Республика», — отметил глава государства.

По его словам, Пекин видит, что значит для России стремление НАТО продвинуть свою инфраструктуру к российским границам, что происходило в Донбассе в последние восемь лет и каковы последствия и причины госпереворота на Украине в 2014 году.

«Руководство Китая выступает за прагматичные, сбалансированные решения кризиса, который имеет место быть на Украине, мирным путем, и мы с уважением относимся к этой позиции», — добавил Путин.

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Встреча Путина и Си Цзиньпина, о которой идет речь, состоялась 4 февраля в Пекине. По итогам трехчасовых переговоров стороны опубликовали совместное заявление, в котором Китай поддержал требование России о нерасширении НАТО на восток и другие предложения по гарантиям безопасности в Европе. Также обе страны призвали Североатлантический альянс «отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других государств, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов».

С начала военной операции России на Украине Китай занял нейтральную позицию, выступал за территориальную целостность Украины, но не вводил санкции. После объявления частичной мобилизации в России Пекин призывал стороны к переговорам, чтобы положить конец военным действиям и урегулировать опасения сторон в сфере безопасности.

Позже китайский МИД заявил, что стороны должны возобновить переговоры без предварительных условий. Он счел, что обеим сторонам следует обсудить опции в качестве одного из условий для прекращения конфликта.