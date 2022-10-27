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Военная операция на Украине ,  
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Путин ответил, недооценила ли Россия Украину

Путин отрицательно ответил на вопрос, недооценила ли Россия Украину
Если бы Москва ничего не предприняла, укрепрайоны на Украине «были бы везде», заявил Путин

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Российские власти понимали, что процесс «натовского освоения территории» Украины будет продолжаться, и чем дальше, тем для России было бы хуже, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию вел РБК.

Модератор сессии Федор Лукьянов спросил у президента, нет ли у него ощущения, что «противника недооценили».

«Да нет <...>. Дело в том, что мы видели, что происходит. Вот восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину на Донбассе. Ну и, конечно, лезть туда постоянно, нести потери — безосновательно и бессмысленно», — отметил Путин.

Во-вторых, продолжил глава государства, российские власти «прекрасно понимали, что этот процесс будет продолжаться». «И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее, и мы бы несли большие потери. Вот какими мы соображениями руководствовались», — сказал он.

По словам президента, «натовское освоение территории шло полных ходом» и если бы Россия ничего не предприняла, «эти укрепрайоны были бы везде». 

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И у России, отметил Путин, «конечно, есть издержки», в первую очередь это касается потерь, связанных с проведением спецоперации, «есть экономические потери». «Но есть огромные приобретения. То, что происходит, в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, в конечном счете идет на пользу России и ее будущего», — заявил он.

Говоря о спецоперации, президент отметил, что к ней привели не действия России, а «госпереворот на Украине». Действия Москвы, по его словам, только «высвечивают происходящие события более ярко и подталкивают» некоторые неизбежные процессы.

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Владимир Путин «Валдай» Украина украинские военные Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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