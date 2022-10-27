Путин заявил, что Западу придется начать равноправный диалог с Россией

Действия Запада говорят о том, что он хочет, чтобы именно его «ценности были безоговорочно приняты», заявил Путин. Однако еще в 1978 году Солженицын предупреждал об «ослеплении превосходства», отметил президент

Западу рано или поздно придется начать с Россией равноправный разговор об общем будущем, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию вел РБК.

«Вы знаете, я всегда верил и верю в эту силу здравого смысла. Потому убежден: рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше, разумеется», — сказал Путин.

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Как отметил президент, в связи с этой темой есть ряд важных акцентов. В частности, нынешние политические события «отодвинули на второй план экономические проблемы», которые при этом никуда не уходят и «только нарастают». И одно из опаснейших последствий нарушения баланса — это сокращение биоразнообразия в природе, заявил Путин. «Но разве менее важно другое разнообразие — культурное, социальное, политическое, цивилизационное? Вместе с тем упрощение, стирание всех и всяких различий стали чуть ли не сущностью современного Запада», — отметил он.

Как считает президент, действия Запада говорят о том, что он хочет, чтобы именно его «культура стала универсальной», чтобы его «ценности были безоговорочно приняты». Продолжаю тему политики Запада, Путин, в частности, обратился к «Гарвардской речи» писателя Александра Солженицына, предупреждавшем об «ослеплении превосходства». «За прошедшие почти полвека это ослепление, о котором говорил Солженицын, откровенно расистское и неоколониальное по своему характеру, приобрело уже просто уродливые формы, особенно после того, как возник так называемый однополярный мир», — заявил он.

Путин неоднократно высказывался о политике Запада и в отношении Москвы. В июле он заявил, что коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя в отношении России исключительно агрессивно». «Наши предложения о создании системы равной безопасности в Европе отвергнуты, инициативы о совместной работе по проблеме противоракетной обороны отклонены, предупреждения о неприемлемости расширения НАТО, особенно за счет бывших республик Советского Союза, проигнорированы», — отметил он.

Изменившуюся международную обстановку Россия отразит в новой редакции Концепции внешней политики страны, сообщил 25 октября заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов. «В Концепции <...> будут уточнены наши подходы к взаимодействию с различными игроками и регионами. Глубокой корректировке подвергнутся наши подходы в отношении коллективного Запада», — сказал он.