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В Совбезе пообещали кардинально изменить политику в отношениях с Западом

Замсекретаря Совбеза: Россия кардинально изменит политику в отношениях с Западом
Россия «кардинально скорректирует» политику в отношении Запада, заявил замсекретаря Совбеза Александр Венедиктов. По его словам, обновленный подход будет закреплен в новой Концепции внешней политики
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Подход России к отношениям с западными странами будет кардинально скорректирован в новой редакции Концепции внешней политики страны. Об этом сообщил ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

«В Концепции внешней политики будут тщательно отражены все реалии изменившейся за последние месяцы международной обстановки, будут уточнены наши подходы к взаимодействию с различными игроками и регионами. Глубокой корректировке подвергнутся наши подходы в отношении коллективного Запада», — сказал он.

По его словам, сейчас этот документ, где определены приоритеты России во внешней политике, а также ее цели и задачи, «корректируется с учетом различных факторов».

Действующая Концепция внешней политики России была принята в 2016 году. В ноябре 2021 года министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что в мире с того момента произошли «глубокие перемены» и что документ будет обновлен.

Проект новой внешнеполитической концепции, подготовленный МИДом, был представлен президенту Владимиру Путину в конце января, однако по итогам заседания он поручил его доработать. В конце февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции России.

В текущей редакции Концепции внешней политики говорится, что в отношениях между Россией и западными странами наблюдается «серьезный кризис».

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В документе говорится, что Россия заинтересована в построении взаимовыгодных отношений и диалоге с США, за развитие «конструктивного сотрудничества в сфере контроля над вооружениями, и ожидает, что Вашингтон будет действовать на мировой арене, опираясь на нормы, закрепленные в Уставе ООН. В то же время в стратегии отмечается, что курс на «сдерживание России», который проводят США и их союзники, подрывает «региональную и глобальную стабильность, наносит ущерб долгосрочным интересам всех сторон», а также что Москва рассматривает создание глобальной системы ПВО США как угрозу своей национальной безопасности. В концепции внешней политики также говорится, что Москва последовательно выступает за «перевод в юридическую форму» политических деклараций о неделимости безопасности вне зависимости от членства в политических союзах.

Европейский союз во внешнеполитической концепции описан как важный торгово-экономический и внешнеполитический партнер. Москва заинтересована в сотрудничестве со странами ЕС «на принципах равноправия и взаимного уважения интересов», говорится в документе. Стратегической задачей в отношениях с ЕС должно было стать «формирование общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана». Одним из основных барьеров для этого был назван визовый режим в отношениях между странами.

Украина в этом документе упоминается один раз. В этом абзаце говорится, что Москва заинтересована в развитии «всего многообразия политических, экономических, культурных и духовных связей с Украиной на основе взаимоуважения, выстраивании партнерских отношений при соблюдении своих национальных интересов». Кроме того, в документе указано, что Россия «приложит необходимые усилия для политико-дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта» совместно с заинтересованными государствами и международными структурами.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Совет безопасности внешняя политика Запад НАТО
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