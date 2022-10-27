Сына экс-главы РЖД Якунина отпустили из-под ареста в Норвегии

Андрея Якунина неделей ранее задержали за запуск дрона во время отдыха в Норвегии. Суд счел его гражданином России, которым из-за санкций запрещено запускать беспилотники. В суде Якунин-младший назвал себя гражданином Британии

Андрей Якунин (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Апелляционный суд Холугаланда в Норвегии отпустил из-под стражи Андрея Якунина, соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) и сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина, сообщает NRK.

РБК направил запросы в Апелляционный суд Холугаланда, Elden, посольство России в Норвегии, компанию VIYM.

Якунина задержали в Норвегии 19 октября и обвинили в незаконном использовании дрона на острове Шпицберген. В его фонде тогда сообщили РБК, что бизнесмен «увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта», а также полностью сотрудничает с норвежскими властями.

Суд посчитал Якунина гражданином России, хотя он находился в стране как британский подданный. В судебном решении сказано, что его обвинили в нарушении санкционного законодательства. Норвегия запретила российским компаниям и гражданам поднимать в воздух дроны над своей территорией.

25 октября Якунин обжаловал свое задержание. «Я сделал все возможное, чтобы помочь полиции в ее расследовании, и надеюсь, что эта ситуация быстро разрешится. <…> Я считаю, что если меня привлекут к ответственности, то это будет основано на формальности, что я родился в России, хотя я гражданин Великобритании и проживаю в Италии», — сказал он в суде.

Андрей Якунин — старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. Он является соучредителем фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM), который специализируется на управлении фондами прямых инвестиций в гостиничную недвижимость и компании реального сектора.

В России среди активов фонда — гостиница Four Seasons у Исаакиевского собора в Петербурге и комплекс Никольские ряды, на территории которого работают две гостиницы и Hard Rock Cafe. В портфеле компании также проект строительства коттеджного поселка на берегу Финского залива и комплекса офисов. Фонды VIYM также владеют долями в сети клиник «Семейный доктор» в Москве, производителе туалетной бумаги и других бумажных санитарно-гигиенических изделий «Сыктывкар Тиссью Груп» и в двух месторождениях золота в Хабаровском крае. В 2020 году объем активов VIYM в России оценивался в $300 млн.



Среди зарубежных активов VIYM на сайте компании значатся гостиница Hard Rock Hotel в Давосе и проект по реконструкции и развитию средневекового имения Antognolla в итальянской Умбрии.