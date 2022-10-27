Глава Ивановской области назвал недопустимыми «облавы» на мужчин

Губернатор Ивановской области призвал наказать виновных в организации «облав» на мужчин. По его словам, военкоматы должны опираться на заявление Шойгу, что призыву подлежит 1% от запаса, и работать «спокойно и планомерно»

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«Облавы» на подлежащих мобилизации мужчин в Ивановской области недопустимы, виновные должны быть наказаны, заявил глава региона Станислав Воскресенский. Его слова РБК передала пресс-служба областного правительства.

Воскресенский ранее посетил военкомат города Иваново. Он отметил, что в целом работа там организована хорошо.

«Но ко мне поступают жалобы из ряда муниципалитетов, включая город Иваново, что ведутся какие-то облавы, какие-то недопустимые действия. Я могу сказать вам: это недопустимо», — заявил губернатор.

Воскресенский призвал военкоматы исходить из того, что сказал министр обороны Сергей Шойгу. «Речь идет о частичной мобилизации, не более 1% от запаса. Работать надо спокойно, планомерно. Более того, все нарушения надо выявить и всех виновных наказать, кто такое допустил», — отметил он.

Об облавах на мужчин «мобилизационного возраста» ранее сообщили ивановские СМИ. По информации «Иваново37.рф», полицейские останавливали мужчин на площадях и остановках транспорта, при этом силовиков сопровождали «гражданские лица из аппарата усиления военкомата», которые выписывали повестки. Портал News1Ivanovo сообщал, что повестки также начали вручать в МФЦ, торговых центрах и на ряде предприятий.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас такие «облавы» назвал незаконными. «Методы мобилизации противоречат закону, а организаторы таких мобилизационных мероприятий должны быть привлечены к ответственности», — сказал сенатор.

Позже, после заявления Воскресенского по ситуации, Клишас призвал власти назвать имена ответственных за «облавы» в Ивановской области. «Хорошо, что реакция губернатора последовала быстро. Нужно только назвать имена тех, кто придумал эти «облавы» в регионе», — написал он в телеграм-канале.