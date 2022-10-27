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Военная операция на Украине ,  
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Медведев счел украинцев «разменной монетой» на выборах в конгрессе США

Зампред Совбеза Медведев заявил, что за россиян «отомстят» на поле боя и «иными способами»
Медведев считает, что жизнями украинцев платят за поставки американского оружия, а также «готовы рассчитаться» ими в случае применения «грязной бомбы». Россияне от ситуации на Украине тоже страдают, но будут «отомщены», отметил он
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Американские политики в борьбе за места в конгрессе готовы «с легкостью положить на алтарь» жизни украинцев, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Для нынешней команды [президента США Джо] Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна — ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с легкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном», — написал он в телеграм-канале.

По мнению Медведева, жизнями украинцев «платят и за бесконечные поставки американского оружия, и за «труды» инструкторов и наемников», а также «ими готовы рассчитаться и в случае применения «грязной бомбы».

Зампред считает, что главный вопрос для американского истеблишмента заключается в том, кто будет контролировать сенат и палату представителей.

«Поэтому война до «победного конца». Вернее — просто до конца. Конца Украины. А победитель, как водится: The winner takes it all (победитель получает все. — РБК)», — написал Медведев.

Он также указал, что «страдают и наши люди», но они, по его мнению, «будут отомщены». «Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами», — заявил Медведев.

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Промежуточные выборы в палату представителей и сенат США запланированы на 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах конгресса в каждом из 50 штатов США. Сейчас большинство в палате представителей принадлежит демократам, которые имеют в своем распоряжении 218 мандатов. Республиканцы пока занимают 212 мест. В то же время в верхней палате у республиканцев 50 кресел, у демократов — 48.

Президент США Джо Байден в октябре заявил, что обеспокоен возможным сокращением республиканцами помощи Украине в случае победы их партии на выборах в конгресс. Лидер Республиканской партии в палате представителей Кевин Маккарти до этого допустил, что из-за экономических проблем Вашингтону будет сложно в дальнейшем оказывать помощь Украине в прежних объемах.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Дмитрий Медведев Украина Конгресс США США

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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