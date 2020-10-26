Главврач больницы в Ростове сообщил о перебоях с подачей кислорода

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Латвия попросила Европарламент лишить Ушакова депутатского иммунитета Политика, 20:50 Кадыров подарил Mercedes-Benz Саиду Нурмагомедову Спорт, 20:40 В Минске силовики начали снова задерживать протестующих Общество, 20:36 Способное достроить Nord Stream 2 судно направилось к складу с трубами Бизнес, 20:25 3 стратегии перед выборами: спекуляции, полная распродажа и уход от риска Инвестиции, 20:18 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 20:12 Мозякин первым в истории КХЛ набрал 900 очков Спорт, 20:10 Посол в США заявил о «значительных уступках» России по ядерному договору Политика, 19:55 41 страна заявила о готовности принять участие в Евровидении-2021 Стиль, 19:50 Путин поручил рассмотреть идею о выплатах родителям детей до семи лет Общество, 19:46 Meta-luxury в интерьере – новое прочтение роскоши РБК и Visionnaire, 19:43 Иммунитет инвестора: как оценить риски и защитить вложения РБК и СберПервый, 19:43 Курганские врачи попросили Путина прислать военных медиков из-за COVID-19 Общество, 19:38 Главврач больницы в Ростове сообщил о перебоях с подачей кислорода Общество, 19:36
Пандемия коронавируса ,  
0 

Главврач больницы в Ростове сообщил о перебоях с подачей кислорода

Однозначно утверждать, что в больнице пациенты на ИВЛ умирали от нехваки кислорода, нельзя, утверждают власти. Но и.о. главы больницы все же сообщил о том, что с подачей кислорода были проблемы
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Исполняющий обязанности главы больницы № 20 в Ростове-на-Дону в своей объяснительной сообщил, что в учреждении все же фиксировались перебои с подачей кислорода пациентам на ИВЛ. Об этом рассказала начальник Управления здравоохранения города Надежда Левицкая, передает «РБК-Ростов».

Она отметила, что технические службы при этом проблем с подачей кислорода не фиксировали, поэтому однозначно заявить о том, что именно в них была причина смерти пациентов, нельзя. «Была ли утечка где-то в процессе или нет, мы сказать не можем. По объяснительным, которые нам предоставила техническая служба, перебоя не было, но от и.о. руководителя лечебного учреждения поступила объяснительная, что перебои все-таки были. Однозначного ответа на этот вопрос мы дать не можем», — сказала она.

Как передает ТАСС, Левицкая уточнила, что в результате проверки не подтвердились данные о том, что в больнице в одно и то же время скончались сразу 13 пациентов. «[После проверки] инкриминируется смерть пяти пациентов, которые умерли примерно в одно время, потому что 13 пациентов [о которых сообщают СМИ], это были смерти, к сожалению, в течение дня», — сказала она.

РБК направил запрос в пресс-службу городской больницы №20 Ростова-на-Дону.

В Ростове начали проверку после данных о смерти 13 пациентов на ИВЛ
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

На прошлой неделе ростовские СМИ сообщили, что в горбольнице № 20 умерли 13 пациентов с коронавирусом из-за нехватки медицинского кислорода. Издания приводили слова медиков, которые заявляли, что дефицит кислорода наблюдался последние несколько недель из-за проблем со снабжением. Врачи были вынуждены перераспределять кислород между пациентами, отключать одних, чтобы подключить более тяжелых больных, снижать концентрацию смеси. Проверку в связи с этими сообщениями начали Росздравнадзор, Следственный комитет и прокуратура.

Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин называл сообщения о задохнувшихся из-за нехватки кислорода пациентах фейком. Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова также заявила, что информация о количестве погибших и причинах смерти в инфекционных отделениях больницы № 20 не соответствует действительности.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg
Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Евгения Лебедева
COVID-19 коронавирус Ростов-на-Дону
Материалы по теме
В Ростове заявили о проверке следствием данных о проблемах с ИВЛ
Общество
В Ростове начали проверку после данных о смерти 13 пациентов на ИВЛ
Общество
В Ростове-на-Дону введут ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter