Главврач больницы в Ростове сообщил о перебоях с подачей кислорода

Однозначно утверждать, что в больнице пациенты на ИВЛ умирали от нехваки кислорода, нельзя, утверждают власти. Но и.о. главы больницы все же сообщил о том, что с подачей кислорода были проблемы

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Исполняющий обязанности главы больницы № 20 в Ростове-на-Дону в своей объяснительной сообщил, что в учреждении все же фиксировались перебои с подачей кислорода пациентам на ИВЛ. Об этом рассказала начальник Управления здравоохранения города Надежда Левицкая, передает «РБК-Ростов».

Она отметила, что технические службы при этом проблем с подачей кислорода не фиксировали, поэтому однозначно заявить о том, что именно в них была причина смерти пациентов, нельзя. «Была ли утечка где-то в процессе или нет, мы сказать не можем. По объяснительным, которые нам предоставила техническая служба, перебоя не было, но от и.о. руководителя лечебного учреждения поступила объяснительная, что перебои все-таки были. Однозначного ответа на этот вопрос мы дать не можем», — сказала она.

Как передает ТАСС, Левицкая уточнила, что в результате проверки не подтвердились данные о том, что в больнице в одно и то же время скончались сразу 13 пациентов. «[После проверки] инкриминируется смерть пяти пациентов, которые умерли примерно в одно время, потому что 13 пациентов [о которых сообщают СМИ], это были смерти, к сожалению, в течение дня», — сказала она.

РБК направил запрос в пресс-службу городской больницы №20 Ростова-на-Дону.