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Политика ,  
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Сенат США утвердил Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда

Церемония присяги Баретт на новую должность прошла в Белом доме. В ходе присяги она пообещала «выполнять свою работу без страха и пристрастия»
Фото:Кони Баретт (справа) Zuma\ТАСС
Фото: Кони Баретт (справа) Zuma\ТАСС

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, кандидатуру Барретт поддержали 52 республиканца. Против высказались 48 сенаторов. Единственной представительницей Республиканской партии от штата Мэн оказалась Сьюзан Коллинз, которая выступила против данной кандидатуры. Церемония приведения Баррет к присяге на новую должность прошла в понедельник вечером в Белом доме. 

Трансляция церемонии присяги Баретт опубликована на странице Белого Дома в Twitter. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, супруг Барретт  и судья Верховного суда Кларенс Томас. Они находились друг к другу близко, при этом на их лицах не было защитных масок, необходимых для защиты от заражения коронавирусом. 

«Я буду выполнять свою работу без страха и пристрастия, независимо от политических подразделений и моих собственных предпочтений. Я люблю конституцию и демократическую республику, которая была основана благодаря ей, и я посвящу себя ее сохранению», — сказала Барретт.

Как сообщает ABC News, решение Трампа назначить нового человека на место судьи апелляционного суда седьмого округа открывает новую эру постановлений об абортах, законе  здравоохранении Obamacare, а также о споре по поводу избрания Трампа на должность президента США.

48-летняя Эми Барретт придерживается консервативных взглядов. В частности, она выступает против абортов. Сама Баретт является матерью семерых детей. Президент США Дональд Трамп выдвинул ее кандидатуру на должность судьи Верховного суда 27 сентября. До этого назначения Барретт занимала должность судьи Апелляционного суда седьмого округа США, в котором рассматриваются дела, касающиеся штатов Висконсин, Иллинойс и Индиана.

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Место судьи Верховного суда стало вакантным после смерти старейшего члена Верховного суда США — 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она умерла от рака 25 сентября. В должности верховной судьи Гинзбург пробыла более 25 лет.

Автор
Ксения Аскерова
Верховный суд США Сенат США
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