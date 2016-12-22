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Крымские мусульмане попросили отдать им имущество запрещенного меджлиса
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Крымские мусульмане попросили отдать им имущество запрещенного меджлиса
Политика, 16:06
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Крымские мусульмане попросили отдать им имущество запрещенного меджлиса
Имущество меджлиса крымско-татарского народа может быть национализировано. Речь, в частности, идет о здании так и не заработавшего медицинского центра, в которое некогда было вложено более $6 млн
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Делегаты шестого курултая мусульман Крыма в Симферополе предложили передать ​Духовному управлению мусульман Крыма имущество меджлиса крымско-татарского народа (организация, запрещенная в России). Об этом сообщает «Крыминформ».

«Имущество, которое принадлежало фонду «Крым», президентом которого являлся Мустафа Джемилев, — это народное имущество. Оно было приобретено на благотворительные средства. А это не является имуществом какого-то одного лица или группы лиц. Поэтому курултай мусульман Крыма решил, что Духовное управление мусульман Крыма должно взять это имущество на себя от имени народа», — цитирует агентство слова заместителя муфтия Айдера Исмаилова.

По словам Исмаилова, с этим предложением курултай обратится к властям республики, которые и займутся решением правовых вопросов.

Речь идет о недвижимости меджлиса, в частности, о штаб-квартире организации на улице Шмидта в Симферополе, которая в настоящее время пустует. В будущем в ней планируется открыть музей крымско-татарского народа. Кроме того, может быть национализировано и здание в поселке Пионерское. «Там планировали открыть медицинский центр, больницу, женскую консультацию. Но так и не открылось ничего. Миллионы долларов туда были потрачены, но служить жителям Крыма это заведение так и не стало», — рассказал Исмаилов. Как уточнил депутат Госдумы Руслан Бальбек, на оборудование здания в прошлом Турцией было выделено порядка $6–7 млн.

Бальбек добавил, что делегаты считают несправедливым тот факт, что все это имущество оказалось в распоряжении главы меджлиса Мустафы Джемилева. «Дело в том, что исторически сложилось так, что единоличным собственником оказался Мустафа Джемилев. Курултай мусульман Крыма считает, что это несправедливо. Решение будет скорее политическим — о национализации всего имущества, которое передавалось в фонд, где единственным учредителем оказался Джемилев», — сообщил он.

Мустафа Джемилев возглавлял меджлис крымско-татарского народа с 1991 года по 2013 год. В 2014 году он стал уполномоченным президента Украины по делам крымско-татарского народа. Его преемником на посту главы меджлиса стал Рефат Чубаров.

Верховный суд Крыма в апреле 2016 года признал меджлис крымского-татарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Заместитель председателя меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров был задержан в мае 2016 года за призывы к сепаратизму, озвученные в эфире одного из украинских телеканалов. В сентябре 2017 года Симферопольский районный суд приговорил его к двум годам колонии-поселения. Однако уже через несколько месяцев он был помилован и передан Турции, откуда выехал на Украину.

Третий комитет генассамблеи ООН (занимающийся вопросами гуманитарного характера) осудил запрет меджлиса Россией и предложил Москве восстановить деятельность организации на территории Крыма. Соответствующая резолюция была внесена на рассмотрение комитета представителями Киева. Обеспечить работу меджлиса потребовал от России и Международный суд ООН.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Меджлис крымско-татарского народа , национализация
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