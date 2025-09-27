 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Пилоты в Германии сообщили о сотнях случаев GPS-сбоев

За август было зафиксировано 447 случаев сбоев в работе GPS. В Германии оценили ситуацию как «угрозу безопасной эксплуатации гражданских самолетов» и призвали к усилению мер защиты

В Германии от пилотов поступило сотни жалоб на сбои или неисправности спутниковой навигационной системы, пишут немецкие Welt и Spiegel.

О сбоях сообщило Управление воздушным движением Германии (DFS). За август 2025 года было зарегистрировано 447 случаев помех GPS, выяснила Welt. По сравнению с 2023 годом, этот показатель увеличился более чем на 2500%. Spiegel уточнил, что тогда было зарегистрировано всего 25 подобных инцидентов. Газета предполагает, что причиной помех стали мощные глушители.

Федеральная ассоциация экономики воздушного транспорта (BDL) оценила ситуацию с GPS как «угрозу безопасной эксплуатации гражданских самолетов» и призвало к усилению защиты авиационной инфраструктуры.

«Недавние инциденты ясно демонстрируют, как можно нанести максимально возможный ущерб критически важной инфраструктуре с минимальными усилиями», — заявил исполнительный директор BDL Иоахим Ланг.

В рамках усиления мер защиты авиации Министерство внутренних дел Германии планирует принять закон о повышении стандартов защиты. Как уточняет издание, это позволит противостоять растущей угрозе со стороны беспилотников.

По данным Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии (BMDV), было отмечено значительное увеличение помех сигналам GPS, особенно в районе Балтийского моря, а также над Балтикой, отмечает Spiegel.

В Германии заявили о возросшей угрозе из-за «роя беспилотников»
Политика
Фото:dpa / Global Look Press

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт ранее заявил, что в ночь на 27 сентября над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере страны были обнаружены «рои беспилотников». Он классифицировал угрозу как высокую и объявил о создании центра защиты от беспилотников, который объединит опыт федерального и земельных правительств. Центр должен быть «создан быстро», уточнил Добриндт.

В последние месяцы в Германии неоднократно замечали неопознанные дроны, в том числе рядом со стратегической инфраструктурой и военными объектами, в частности у полигонов, где проходят учения украинских военных. Власти страны расценивают такие инциденты как угрозу безопасности и допускают, что беспилотники могут применяться в разведывательных целях.

В ночь на 10 сентября польские военные также сообщили о нарушении воздушного пространства. По словам премьера страны Дональда Туска, это было «огромное количество российских дронов». Генсек НАТО Марк Рютте также добавил, что у него «нет никаких сомнений» в российском происхождении беспилотников.

В российском посольстве в Варшаве заявили, что беспилотники летели со стороны Украины. Минобороны России сообщило, что удары по территории Польши не планировались. Постпред России при ООН Василий Небензя отверг обвинения в адрес Москвы, подчеркнув, что она не хочет эскалации в отношениях с Варшавой.

Он повторил заявление российского Минобороны о том, что российские военные наносили удар по военно-промышленным объектам на территории Украины и «никаких целей на территории Польши не намечалось». По словам дипломата, дальность полета дронов, использованных в ходе удара, не превышала 700 км, «что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию».

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Германия сбои GPS пилоты авиация
