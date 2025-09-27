Лавров обвинил НАТО в попытке взять «в военное кольцо всю Евразию»
НАТО угрожает не только России и Китаю, но и другим странам в Евразии, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Видео выступления опубликовано в социальных сетях министерства.
«НАТО уже тесно в Европе, и она проникает на Тихий океан, в Южно-Китайское море, Тайваньский пролив, подрывая универсальные механизмы АСЕАН и создавая угрозы не только КНР и России, но и другим странам, расположенным в регионе. Этот новый этап экспансии руководство НАТО оправдывает «неделимостью безопасности Евро-Атлантики и ИТР [Индо-Тихоокеанского региона]» и пытается под этим лозунгом взять в военное кольцо уже всю Евразию», — сказал Лавров.
Он подчеркнул, что на сегодняшней день ситуация в области международной безопасности ухудшается. Главной причиной Лавров назвал «стремление сохранить гегемонию с опорой на военную силу».
Лавров заявил, что Россия и ее единомышленники предлагают устанавливать в Евразии условия равной и неделимой безопасности для всех стран и объединений на континенте, включая ШОС, СНГ, АСЕАН, Евразийское экономическое сообщество, ОДКБ, Совет сотрудничества арабских государств залива и другие.
Материал дополняется
