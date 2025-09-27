 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лавров обвинил НАТО в попытке взять «в военное кольцо всю Евразию»

Лавров: НАТО тесно в Европе, оно пытается взять в военное кольцо уже всю Евразию
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

НАТО угрожает не только России и Китаю, но и другим странам в Евразии, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Видео выступления опубликовано в социальных сетях министерства.

«НАТО уже тесно в Европе, и она проникает на Тихий океан, в Южно-Китайское море, Тайваньский пролив, подрывая универсальные механизмы АСЕАН и создавая угрозы не только КНР и России, но и другим странам, расположенным в регионе. Этот новый этап экспансии руководство НАТО оправдывает «неделимостью безопасности Евро-Атлантики и ИТР [Индо-Тихоокеанского региона]» и пытается под этим лозунгом взять в военное кольцо уже всю Евразию», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что на сегодняшней день ситуация в области международной безопасности ухудшается. Главной причиной Лавров назвал «стремление сохранить гегемонию с опорой на военную силу».

Лавров заявил, что Россия и ее единомышленники предлагают устанавливать в Евразии условия равной и неделимой безопасности для всех стран и объединений на континенте, включая ШОС, СНГ, АСЕАН, Евразийское экономическое сообщество, ОДКБ, Совет сотрудничества арабских государств залива и другие.

Материал дополняется

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Сергей Лавров НАТО Евразия
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Лавров предупредил НАТО и ЕС о «решительном отпоре» России на агрессию
Политика
В НАТО раскрыли детали инцидента с истребителями России рядом с Эстонией
Политика
Генсек НАТО назвал нерациональным уничтожение дронов ракетами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 20:00
В Росстате рассказали о популярных регионах у туристов в каждом округе Общество, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Лавров обвинил НАТО в попытке взять «в военное кольцо всю Евразию» Политика, 19:54
Лавров не увидел у Киева и Европы стремления «договариваться по-честному» Политика, 19:47
Лавров назвал основу переговоров о гарантиях для Украины Политика, 19:34
Экзоскелеты и робопсы: как и для чего российский бизнес внедряет роботов Тренды, 19:34
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
ВСУ ракетами ударили по Белгороду Политика, 19:33
Лавров предупредил НАТО и ЕС о «решительном отпоре» России на агрессию Политика, 19:33
«Атлетико» впервые за 10 лет разгромил «Реал» в мадридском дерби Спорт, 19:24
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
В Подольске пенсионеров задержали за поджог фейерверка в отделении банка Общество, 19:13
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, пропустив на 97-й минуте Спорт, 19:10
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00