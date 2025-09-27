Лавров не увидел у Киева и Европы стремления «договариваться по-честному»
Россия не просматривает у Киева и европейских стран стремления «договариваться по-честному», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
«Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному», — сказал Лавров.
По его словам, Европа «одержима утопической целью нанести России стратегическое поражение», в то время как Москва с самого начала «открыта к переговорам» для устранения первопричин конфликта на Украине.
Министр подчеркнул, что речь о гарантиях для Украины может идти только на основе того, что безопасность России и «ее жизненные интересы» будут «надежно гарантированы».
Лавров напомнил, что российская сторона неоднократно предлагала странам НАТО «уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности», но предложения Москвы «были проигнорированы и игнорируются по сей день». Блок «продолжает экспансию» вплотную к российским границам вопреки обещаниям не продвигаться «ни на дюйм» на восток», добавил глава внешнеполитического ведомства.
Материал дополняется
