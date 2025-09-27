 Перейти к основному контенту
Лавров не увидел у Киева и Европы стремления «договариваться по-честному»

Лавров: Москва не видит у Киева и Европы стремления договариваться по-честному
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

Россия не просматривает у Киева и европейских стран стремления «договариваться по-честному», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

«Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному», — сказал Лавров.

По его словам, Европа «одержима утопической целью нанести России стратегическое поражение», в то время как Москва с самого начала «открыта к переговорам» для устранения первопричин конфликта на Украине.

Министр подчеркнул, что речь о гарантиях для Украины может идти только на основе того, что безопасность России и «ее жизненные интересы» будут «надежно гарантированы».

Лавров напомнил, что российская сторона неоднократно предлагала странам НАТО «уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности», но предложения Москвы «были проигнорированы и игнорируются по сей день». Блок «продолжает экспансию» вплотную к российским границам вопреки обещаниям не продвигаться «ни на дюйм» на восток», добавил глава внешнеполитического ведомства.

Материал дополняется

