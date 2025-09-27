 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Верховный лидер Ирана заявил о недоговороспособности США

Хаменеи: вести переговоры с США невозможно из-за нарушения ими договоренностей

С США невозможно вести переговоры, так как они постоянно нарушают все договоренности и угрожают военным вмешательством. заявил в соцсети Х верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Если бы у них [США] была возможность, они бы убили наших людей, как мученика Сулеймани, или бомбили бы наши ядерные объекты; с этой стороной нельзя вести переговоры, нельзя с уверенностью и доверием садиться за стол переговоров, чтобы заключать соглашения», — написал он.

Как Совет Безопасности ООН восстановил санкции против Ирана
Политика

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате ударов США близ международного аэропорта в Багдаде.

В июне 2025 года произошла 12-дневная война между Ираном и Израилем. Израиль нанес удары по ядерным объектам в Иране, а Тегеран ответил ракетными ударами по израильским городам и применением беспилотников.

22 июля к конфликту подключились США, атаковав три иранских ядерных объекта в Фордо, Нетензе и Исфахане. 24 июня стороны договорились о прекращении огня. США заявили об уничтожении иранской ядерной программы, однако американская разведка оценила, что разработки были отложены лишь на несколько месяцев.

Накануне, 26 сентября Совет Безопасности ООН отверг резолюцию России и Китая, в которой они предложили на полгода продлить истекающий в октябре Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, или иранская ядерная сделка). Москва и Пекин сделали это, чтобы у участников сделки было время урегулировать вопросы вокруг иранской ядерной программы. Эта резолюция была последней возможностью предотвратить восстановление международных санкций, которое инициировали европейские участники иранской ядерной сделки — Британия, Германия и Франция. Запущенный ими процесс переходит на следующую стадию 27 сентября.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или иранская ядерная сделка, — документ, согласно которому Иран в обмен на отмену международных санкций ограничивает свою ядерную программу, отказавшись от создания ядерного оружия. СВПД был подписан в Вене летом 2015 года — Ираном и странами Е3 / ЕС+3 (Британия, Германия, Франция / Евросоюз + Китай, Россия, США). Документ одобрен резолюцией 2231 Совета безопасности ООН в июле 2015 года. В 2018 году президент Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД и введении против Ирана дополнительных санкций. Тегеран еще год соблюдал свои обязательства, а в 2019-м заявил об их приостановке.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Иран США Договор Тегеран Али Хаменеи
Али Хаменеи фото
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
Материалы по теме
Как Совет Безопасности ООН восстановил санкции против Ирана
Политика
Снимки из космоса показали активную работу над секретным объектом в Иране
Политика
В Иране заявили о получении секретных ядерных документов Израиля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Politico рассказало, как Трамп стал «президентом Европы» Политика, 03:57
Над частью районов Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 03:54
Верховный лидер Ирана заявил о недоговороспособности США Политика, 03:50
Франция и 11 стран создали коалицию для поддержки Палестинской автономии Политика, 03:22
NBC сообщил о подготовке США ударов по наркокартелям внутри Венесуэлы Политика, 02:55
МИД отверг обвинения к КНДР насчет действия договора о ядерных испытаниях Политика, 02:33
Шерпа заявила об участии Путина в саммите G20 Политика, 02:13
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мерц заявил, что Германия больше не живет в условиях мира Политика, 01:54
Посольство России в Лондоне предупредило об ответе при хищении активов Политика, 01:46
Как Совет Безопасности ООН восстановил санкции против Ирана Политика, 01:33
Rapira ответил на данные о рейдах силовиков из-за вывода средств в Дубай Финансы, 01:12
В Кривом Роге застрелили президента городской федерации самбо Общество, 01:05
Генпрокуратура подала иск к владельцам порта Туапсе Общество, 00:33
США рассекретят документы об исчезновении одной из первых женщин-пилотов Общество, 00:30