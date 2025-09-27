Верховный лидер Ирана заявил о недоговороспособности США

С США невозможно вести переговоры, так как они постоянно нарушают все договоренности и угрожают военным вмешательством. заявил в соцсети Х верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Если бы у них [США] была возможность, они бы убили наших людей, как мученика Сулеймани, или бомбили бы наши ядерные объекты; с этой стороной нельзя вести переговоры, нельзя с уверенностью и доверием садиться за стол переговоров, чтобы заключать соглашения», — написал он.

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате ударов США близ международного аэропорта в Багдаде.

В июне 2025 года произошла 12-дневная война между Ираном и Израилем. Израиль нанес удары по ядерным объектам в Иране, а Тегеран ответил ракетными ударами по израильским городам и применением беспилотников.

22 июля к конфликту подключились США, атаковав три иранских ядерных объекта в Фордо, Нетензе и Исфахане. 24 июня стороны договорились о прекращении огня. США заявили об уничтожении иранской ядерной программы, однако американская разведка оценила, что разработки были отложены лишь на несколько месяцев.

Накануне, 26 сентября Совет Безопасности ООН отверг резолюцию России и Китая, в которой они предложили на полгода продлить истекающий в октябре Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, или иранская ядерная сделка). Москва и Пекин сделали это, чтобы у участников сделки было время урегулировать вопросы вокруг иранской ядерной программы. Эта резолюция была последней возможностью предотвратить восстановление международных санкций, которое инициировали европейские участники иранской ядерной сделки — Британия, Германия и Франция. Запущенный ими процесс переходит на следующую стадию 27 сентября.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или иранская ядерная сделка, — документ, согласно которому Иран в обмен на отмену международных санкций ограничивает свою ядерную программу, отказавшись от создания ядерного оружия. СВПД был подписан в Вене летом 2015 года — Ираном и странами Е3 / ЕС+3 (Британия, Германия, Франция / Евросоюз + Китай, Россия, США). Документ одобрен резолюцией 2231 Совета безопасности ООН в июле 2015 года. В 2018 году президент Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД и введении против Ирана дополнительных санкций. Тегеран еще год соблюдал свои обязательства, а в 2019-м заявил об их приостановке.