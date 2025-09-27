Американский Минюст запросил документы о зарубежных поездках окружного прокурора Джорджии. Она ранее инициировала дело против Трампа по обвинениям во вмешательстве в выборы 2020 года

Фани Уиллис (Фото: Dennis Byron / Getty Images)

Министерство юстиции США вызвало в суд для получения документов, связанных с зарубежными поездками, окружного прокурора Джорджии Фани Уиллис, которая инициировала дело против президента Дональда Трампа по обвинениям во вмешательстве в выборы 2020 года, пишет The New York Times (NYT).

Масштаб расследования не раскрывается, однако запрос стал новым этапом давления со стороны администрации Трампа на своих ключевых оппонентов в судебных органах на фоне продолжающихся публичных обвинений президента в адрес «коррумпированных радикальных левых демократов», говорится в материале.

В августе 2023 года Трампу и 18 его соратникам были предъявлены обвинения в попытке сорвать выборы 2020 года в штате Джорджия. По версии следствия, команда республиканца добивалась от местных властей пересмотра итогов голосования и требовала от секретаря штата «найти» почти 12 тыс. голосов, чтобы обойти тогдашнего главу государства Джо Байдена.

Обвинение, предъявленное всем фигурантам, состояло из 41 пункта, но непосредственно Трампа касались 13. Если бы политика признали виновным по каждому из них, ему грозило бы заключение сроком до 76 с половиной лет.

Однако дело Уиллис против Трампа оказалось под угрозой из-за ее дисквалификации по личным обстоятельствам. Так, в феврале 2024 года стало известно, что окружной прокурор округа прежде состояла в романтических отношениях со специальным прокурором Натаном Уэйдом, которому было поручено это дело.

Суд постановил, что разбирательство может быть продолжено, если Уиллис или Уэйд уйдут в отставку, что Уэйд сразу же и сделал. В том же месяце судья также снял три пункта обвинения против Трампа. Однако его адвокаты все равно потребовали отстранить Уиллис от дела за нарушение этических стандартов.

В декабре Апелляционный суд Джорджии принял решение отстранить Уиллис и ее подчиненных от процесса. 9 января окружной прокурор обратилась в Верховный суд Джорджии с просьбой пересмотреть это решение. На время разбирательств судебный процесс был приостановлен.

На прошлой неделе Верховный суд Джорджии отказался рассматривать апелляцию по вопросу дисквалификации. Теперь дело против Трампа и его союзников вряд ли будет рассмотрено в ближайшее время, если вообще будет рассмотрено, пишет NYT.

События развиваются на фоне новых обвинений Минюста против бывшего главы ФБР Джеймса Коми — еще одного давнего критика Трампа, руководившего расследованием о его возможных связях с Россией и вмешательстве в выборы 2016 года. Большое жюри — коллегия присяжных, созываемая для определения обоснованности исков, — поддержала доводы ведомства по двум из трех пунктов обвинения: даче ложных показаний конгрессу и воспрепятствовании правосудию.

Трамп назвал решение присяжных торжеством «правосудия в Америке», а самого Коми — «одним из худших людей в стране». Несколькими днями ранее он назначил прокурором Восточного округа Вирджинии своего бывшего адвоката Линдси Хэллиган, чтобы, по его словам, «сдвинуть дело с мертвой точки».

В Кремле отвергали обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран и заявляли, что тема России используется в США как инструмент политической борьбы.