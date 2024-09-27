Bloomberg узнал об угрозе срыва поставок оружия Украине в 2025 году

Союзники Киева сталкиваются с недостатком финансирования военных поставок извне либо отказываются увеличить его сами, по этой причине военная помощь на 2025 год находится под угрозой. Москва осуждает поставки оружия Украине

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Поставки военной помощи Киеву от союзников, намеченные на 2025 год, находятся под угрозой, сообщили агентству Bloomberg осведомленные источники. Основной причиной, по их информации, является недостаток финансирования.

Часть партнеров, по словам собеседников Bloomberg, столкнулась с трудностями при получении финансирования извне. Другие союзники Киева сами отказываются нарастить субсидирование военных поставок для Украины.

Киев прилагает усилия с целью убедить союзников выполнить взятые на себя обязательства, сказали агентству источники. По словам одного из них, российская экономика сейчас более приспособлена для ведения боевых действий по сравнению с экономиками стран — союзниц Киева.

Значительная часть военной поддержки Украины, запланированная на 2025 год, заложена в соглашении G7 («Большой семерки») о предоставлении Киеву кредитов на $50 млрд. Средства должны быть предоставлены за счет прибыли, полученной от замороженных активов российского Центробанка. Переговоры на этот счет еще продолжаются, в том числе из-за позиции Венгрии, влияющей на политику Евросоюза, и объем кредита может быть меньше запланированного изначально, отмечает Bloomberg.

В июне G7 договорились выделить Украине кредит на $50 млрд за счет доходов от российских активов. Однако из-за требования США о заморозке активов на длительный период ЕС решил выделить средства самостоятельно, но в меньшем размере. Речь, предварительно, идет о €35 млрд ($39 млрд).

Даже если соглашение будет заключено в изначальном варианте, $50 млрд все равно не хватит, чтобы удовлетворить потребности Украины в военной помощи на 2025 год. По этой причине союзники Киева будут вынуждены выходить за рамки изначально предусмотренного объема финансирования, сказали собеседники Bloomberg.

В проекте бюджета Украины на 2025 год заложен дефицит в 19,4% ВВП. Чтобы покрыть его, Киеву потребуется порядка $35 млрд дополнительных вложений. Более половины этой суммы выделят Международный валютный фонд (МВФ) и ЕС, дополнительно Украина будет нуждаться в $15 млрд. По словам чиновников, с которыми поговорил Bloomberg, для покрытия этого дефицита могут потребоваться дополнительные кредиты от стран G7.

По словам источников, финансовый кризис, с которым могут столкнуться союзники Украины, может вынудить Киев начать переговоры с Россией со слабой позиции.

ЕС еще в мае одобрил передачу доходов от замороженных российских активов Украине. Первый транш в размере €1,4 млрд в конце августа поступил в Европейский фонд мира, занимающийся поставками артиллерийских боеприпасов и средств ПВО. Также средства из него впервые были переданы на закупки у украинской оборонной промышленности.

Российские власти называют воровством передачу доходов от активов на помощь Украине. «Это незаконные действия. Они обязательно будут иметь юридические последствия», — пообещал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Военную помощь Киеву Москва осуждает, подчеркивая, что она затягивает конфликт.