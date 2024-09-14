В госбюджет Украины на 2025 год не заложили средства на проведение выборов

В Киеве отказались от повышения МРОТ и выделили $36,3 млн на телемарафон

В бюджете не заложено повышение МРОТ и прожиточного минимума, а также средств на проведение выборов. Дефицит составит 19,4% ВВП

В проект бюджета Украины на 2025 год не заложены средства на проведение выборов, в нем также заморожены почти все соцстандарты, такие, как минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Проект документа опубликован на сайте Верховной рады.

МРОТ на Украине с 1 апреля 2024 года составляет 8 тыс. гривен ($193). В 2025 году эта величина останется неизменнной. То же касается прожиточного минимума, который с 1 января 2024 года составил 3028 гривен ($73) для трудоспособных лиц.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижний порог вознаграждения, которое работодатель обязан платить сотруднику за полную ставку. Рост этого показателя, соответственно, влечет за собой повышение зарплат. Прожиточный минимум — это минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей. Показатель используется для оценки уровня жизни людей в целом по стране и в отдельных регионах, расчета социальных пособий и стипендий, обоснования МРОТ, формирования государственного и региональных бюджетов.

Также не увеличится размер выплат госслужащим — в минимуме он составляет 2102 гривны ($50,8).

В целом госбюджет Украины на 2025 год предусматривает сокращение социальных расходов на 50 млрд гривен (около $1,2 млрд), до 420,6 млрд гривен (примерно $10,1 млрд).

На национальный телемарафон, который идет на Украине круглосуточно, как и в 2024 году, выделено 1,5 млрд гривен ($36,3 млн), уточняет «Экономическая правда».

Расходы на проведение выборов в бюджете не заложены, при этом на деятельность ЦИК Украины выделен такой же объем средств, что и годом ранее.

В проекте заложены курс гривны на уровне 45 гривен/доллар и инфляция на уровне 9,5%.

В целом в бюджете запланированы доходы на уровне 2,3 трлн гривен ($56,4 млрд) и расходы в объеме 3,9 трлн гривен ($95,1 млрд). Таким образом, дефицит бюджета составит 1,6 трлн гривен ($39,6 млрд) или 19,4% ВВП. Правительство рассчитывало сократить этот показатель год к году, в проекте на 2024 год он достигал 20,4% ВВП.

Покрывать дефицит бюджета планируют преимущественно из внешних источников. От партнеров Украина ожидает получить 1,658 трлн гривен ($40 млрд), из которых 129,39 млрд гривен ($3,1 млрд) потратит на погашение внешнего долга.