Reuters узнал о тупике США на Ближнем Востоке из-за «хромой утки» Байдена

Байден, уже близкий к уходу с поста, все еще прилагает усилия для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, однако авторитет США в регионе уже сильно упал и ситуация не станет лучше в ближайшее время, пишет Reuters

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Все усилия США на Ближнем Востоке, включая попытки обеспечить прекращение огня в секторе Газа и не допустить новой войны Израиля и Ливана, «остаются в тупике», несмотря на все дипломатические усилия, пишет Reuters со ссылкой на опрошенных аналитиков и дипломатов.

По их словам, ослабление позиций США в регионе связано с тем, что время правления президента Джо Байдена «подходит к концу» и эти кризисы, вероятно, не удастся разрешить до января, когда он официально покинет свой пост. Сейчас Байден находится в положении «хромой утки» — это выражение обозначает чиновников и политиков, которые скоро покидают свой пост, из-за чего их авторитет снижается.

Reuters напоминает, что в течение последнего года Байдену пришлось приложить немало усилий, чтобы продолжать поддержку Израиля в его праве на самооборону в секторе Газа и на северных границах, одновременно стараясь избежать перерастания конфликта в более масштабный, который мог бы затронуть весь регион. Тем не менее он «снова и снова сталкивался с недостатками этой стратегии», последним из которых стало отклонение Израилем в четверг поддержанного США предложения о 21-дневном перемирии на границе с Ливаном, пишет агентство.

«Мы видим пределы мощи и влияния США на Ближнем Востоке», — заявил бывший заместитель офицера национальной разведки правительства США по региону Джонатан Паникофф. По его мнению, наиболее ярким примером этой тенденции стало нежелание Байдена использовать значительное влияние США как главного поставщика оружия Израилю и «дипломатического щита» в ООН для подчинения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воле Вашингтона.

Так, в течение почти года США безуспешно пытались помочь заключить сделку между Израилем и ХАМАС, чтобы прекратить боевые действия и освободить заложников. По словам осведомленных источников Reuters, прорыв в этом направлении в ближайшее время не предвидится. Агентство отмечает, что хоть большинство американских чиновников и возложили ответственность за провал переговоров на ХАМАС, некоторые также начали обвинять Нетаньяху.

Некоторые дипломатические источники Reuters отмечают, что действия Байдена на нестабильном Ближнем Востоке, особенно его реакция на войну в секторе Газа, подорвали авторитет США за рубежом. «Первоначальная ошибка президента Байдена заключалась в том, что он сказал, что США будут, несмотря ни на что, поддерживать Израиль», — сказал западный чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

Еще один дипломатический источник заявил, что дипломатия США «не смогла произвести впечатление на противников», и отметил, что Байден направил военные силы в регион после 7 октября в качестве предупреждения Ирану и его «марионеточным группировкам», но, похоже, это никак не повлияло на ситуацию.

Вместе с этим, отмечает Reuters, нынешняя ситуация в Ливане может иметь дальнейшие последствия не только для «наследия» Байдена, но и для президентской кампании вице-президента Камалы Харрис. Так, все больше избирателей-демократов выражают возмущение «непоколебимой поддержкой» США Израиля. Опрошенные агентством аналитики говорят, что Байдена нельзя винить за то, что будучи президентом — «хромой уткой» он все еще прилагает усилия для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, однако, с большой долей вероятности, его преемник унаследует нынешний кризис.

Израиль 23 сентября нанес «массированные удары» по объектам «Хезболлы» в Ливане и объявил о начале «упреждающей наступательной операции» под названием «Стрелы севера». Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви назвал целью операции инфраструктуру «Хезболлы» и заявил о подготовке к следующим этапам боевых действий после нанесения авиаударов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением на английском языке: он призвал жителей Ливана, находящихся недалеко от используемых «Хезболлой» объектов, покинуть эти территории.

На следующие сутки пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер объявил, что США перебросят на Ближний Восток дополнительный контингент. «В целях предосторожности мы направляем небольшой дополнительный контингент американских военных для укрепления наших сил, которые уже находятся в регионе», — сказал он.