Власти усилят антикоррупционный контроль за чиновниками

Минтруд предложил усилить антикоррупционный контроль за госслужащими, узнал РБК. Ведомство планирует ввести для них единую анкету при трудоустройстве и обязать госорганы отвечать на запросы кадровых служб для проверки сведений

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Минтруд вышел с инициативой ввести единую анкету для государственных и муниципальных служащих в России и усилить контроль за достоверностью содержащихся в ней сведений. Это следует из законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «О системе государственной службы в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты» (есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник, знакомый с текстом документа). В частности, законопроект дает право кадровым службам ведомств запрашивать сведения по конкретному сотруднику в профильных госструктурах и прочих организациях, а также устанавливает возможность расторжения контракта в случае предоставления служащим ложных сведений.

Законопроект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, сообщили РБК в аппарате кабмина. Институты профилактики коррупции, в том числе существующая форма анкеты, действуют уже продолжительное время, отметили в Минтруде. Причем ряд ведомств применяет собственные формы анкеты.

«Единая форма [анкеты] обеспечит общий стандарт данных о гражданине, упростит взаимодействие с иными информационными системами для оперативной проверки. Таким образом, законопроект направлен на обеспечение цифровизации кадровой работы в государственных и муниципальных органах», — указали в ведомстве.

Что предлагает Минтруд

Подготовка законопроекта велась во исполнение поручения президента Владимира Путина от 2019 года, которое предполагает «обеспечить возможность проверки сведений, предоставляемых гражданами Российской Федерации, поступающими на гражданскую службу, и гражданскими служащими в автоматическом режиме (с использованием федеральной государственной информационной системы в области государственной службы), а также посредством направления в электронном виде запросов в государственные органы». Для этого Минтруд предлагает следующее:

Предусмотреть единую форму анкеты, предоставляемую гражданами при поступлении на государственную или муниципальную службу. Конкретную форму анкеты, а также включаемые в нее сведения предлагается установить отдельно актом президента.

Обязать чиновников в письменной форме сообщать работодателю о «ставших им известными изменениях сведений, содержащихся в анкете».

Установить возможность проверки сведений анкеты по решению работодателя или уполномоченного им лица. Проверка проводится кадровой службой государственного или муниципального органа, которая получит право отправлять запросы в органы публичной власти или организации, обладающие необходимой информацией, запросы в письменной форме, в том числе посредством государственных информационных систем. «Указанные органы и организации будут обязаны предоставить запрашиваемую информацию не позднее одного месяца с момента получения запроса», следует из законопроекта.

Закрепить право работодателя расторгать контракт со служащим при предоставлении подложных документов или заведомо ложных сведений, подтверждающих соблюдение «ограничений, запретов и требований», нарушение которых препятствует замещению должности, а также при непредоставлении документов, которые свидетельствуют о несоблюдении таких условий. Согласно действующему законодательству, к «ограничениям, запретам и требованиям» относится, например, близкое родство с руководителем, участие в управлении организацией (если это не безвозмездное представление интересов страны), приобретение ценных бумаг.

В ведомстве рассчитывают, что нововведения позволят «унифицировать сведения о кадровом составе» органов публичной власти, а также существенно сократят сроки проведения проверок сведений анкет, снизив «трудозатраты кадровых служб».

Как ранее сообщали «Ведомости», Минтруд также предлагал усилить контроль за достоверностью сведений о доходах чиновников, расширяющий доступ к информации о ценных бумагах и кредитных историях. Согласно поправкам, на которые ссылается газета, соответствующую информацию о своих подчиненных и соискателях смогут получать сотрудники администрации президента, аппарата Белого дома, Центробанка, региональных правительств.

Сегодня при поступлении на государственную и муниципальную службу гражданин обязан предоставить заполненную анкету по типовой форме, которая включает в себя, в частности, информацию о судимости, поездках за границу, близких родственниках и их гражданстве. Соискатель также должен подать сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В отдельных случаях с учетом условий прохождения службы могут запрашиваться и иные данные.

Помогут ли новшества победить коррупцию

Данные о соискателе в формате анкеты собираются ведомствами прежде всего для того, чтобы выявить потенциальный конфликт интересов, убедиться, что человек не связан с бизнесом, зафиксировать его объем доходов и имущества для отслеживания коррупционных движений в будущем, объясняет профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

«В анкете указываются данные, например, о счетах, недвижимости, автомобилях, однако фактически у кадровой службы нет возможности их проверить. У нее нет полномочий запросить, например, банк, ФНС или Росреестр: ответом на запрос будет отказ в предоставлении сведений с указанием на то, что они носят конфиденциальный характер», — отмечает он.

Кроме того, часто происходит ситуация, когда служащий заявляет, что не может привести данные об имуществе супруга, так как тот по каким-либо причинам не вступает в контакт. «И здесь повисает пауза, потому что проверить это невозможно: кадровая служба не следственные органы», — указывает Сафонов. Пробелом является также тот факт, что госслужащий не обязан отчитываться об изменении своего имущественного положения в течение года: теоретически можно резко обогатиться и уволиться, не дожидаясь сроков подачи ежегодной декларации, рассуждает эксперт.

«Предлагаемые нововведения сокращают свободу маневра для чиновника. Теперь, как только что-то изменилось относительно анкеты, он обязан сообщить работодателю. Кроме того, кадровая служба получает возможность свободно запрашивать ведомства. Это положительный момент с точки зрения предотвращения и профилактики коррупции», — полагает Сафонов.

Усилить антикоррупционный эффект могло бы более широкое использование полиграфов при приеме на работу в госструктуры, считает ведущий специалист-эксперт отдела государственной службы и кадров Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Екатерина Кондратьева. «Таким образом, повышается шанс на трудоустройство справедливых и честных работников: проверки на полиграфе могут помочь работодателю нанять людей, которые не станут уклоняться от ответственности и будут честными в своих делах», — полагает она.