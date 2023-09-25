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Выборы в США ,  
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Рейтинг неодобрения Байдена стал самым высоким за время его президентства

NBC: рейтинг неодобрения Байдена стал самым высоким за время его президентства
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Выборы в США

Рейтинг неодобрения президента США Джо Байдена вырос до 56%, что стало самым высоким показателем за время его президентства, следует из данных опроса NBC News.

Между тем, рейтинг одобрения Байдена среди зарегистрированных избирателей составляет 41%.

Согласно опросу, в общей сложности 74% зарегистрированных избирателей сказали, что у них есть серьезные опасения (59%) или умеренные опасения (15%) по поводу того, что Байден в свои 80 лет не обладает необходимым психическим и физическим здоровьем, чтобы быть президентом на второй срок.

59% избирателей сказали, что хотят, чтобы кандидат от Демократической партии бросил вызов Байдену в борьбе за выдвижение в 2024 году, даже несмотря на то, что крупного внутрипартийного соперника не появилось.

Участники опроса также рассказали про свое отношение к предполагаемому сопернику Байдену на выборах — экс-президенту Дональду Трампу. 62% испытывают либо серьезные опасения (52%), либо умеренные опасения (10%) по поводу того, что Трампу предстоит пройти через различные уголовные процессы за предполагаемые правонарушения, в том числе за попытку отменить президентские выборы 2020 года.

Тем не менее, согласно опросу, у Байдена и Трампа примерно равные шансы на победу, если бы выборы прошли в этом месяце. За кого-то из них готовы отдать свой голос по 46% избирателей.

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В опросе, который проходил с 15 по 19 сентября, приняли участие 1000 человек.

По данным Reuters/IPSOS, самый высокий рейтинг одобрения Байдена (59%) был зафиксирован весной 2021 года, после вступления в должность президента США.

В свои 80 лет Байден является самым возрастным действующим главой государства в истории США. В апреле он официально объявил о своем выдвижении на выборы в 2024 году, подчеркнув, что хочет закончить работу, которую он начал, когда страну охватила «смертельная пандемия», а экономика и демократия оказались под угрозой.

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