Титов предложил Путину расширить приток мигрантов из Юго-Восточной Азии

Титов предложил Путину упростить механизм трудовой миграции для жителей Юго-Восточной Азии, например, при определении квоты на иностранную трудовую силу. Путин ранее говорил, что интересы россиян важнее миграционного притока

Борис Титов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту Владимиру Путину упростить механизм трудовой миграции для граждан так называемых визовых стран (тех, которым для въезда в Россию требуется предварительно оформленная виза), сообщили РБК в аппарате Титова.

В первую очередь, по словам омбудсмена, речь идет о странах Юго-Восточной Азии.

К странам Юго-Восточной Азии относят 11 государств, среди которых: Вьетнам, Камбоджа, Лао, Мьянма, Таиланд, Бруней, Восточный Тимор, Филиппины, Малайзия, Индонезия и Сингапур. В регионе проживают 655 млн человек, или около 8% всего населения Земли.

«Рост экономики сталкивается с беспрецедентным уровнем дефицита кадров, который достиг максимальных значений за всю историю наблюдений. Поскольку удовлетворить потребность в трудовых ресурсах за счет граждан СНГ уже не представляется возможным, одним из способов насыщения рынка, по нашему мнению, может являться расширенное привлечение иностранной рабочей силы из стран с визовым режимом въезда (сейчас на их долю приходится около 4,49% от всех трудовых мигрантов)», — говорится в письме Титова к президенту (есть у РБК).

В частности, бизнес-омбудсмен предложил не учитывать граждан визовых стран при определении квоты на иностранную трудовую силу в той или иной отрасли. Вместо этого, по его мнению, нужно использовать механизм определения и согласования работодателем и государством невозможности замещения конкретных вакансий российскими работниками — так называемый тест рынка труда, который используется для неквотируемых профессий.

Также среди предложений Титова:

Для работников из визовых стран, прибывающих в Россию на срок менее года (и претендующих на уровень зарплаты не выше средней по стране), — разрешение на работу заменить выдачей патента, по аналогии с так называемыми безвизовыми странами — Таджикистаном, Узбекистаном, Молдавией, Азербайджаном.

Для них же — установить требование медицинского освидетельствования идактилоскопической регистрации в течение 30 дней по приезде в Россию и отменить требование по сдаче экзамена по русскому языку, истории, основам права (по аналогии с гражданами стран Евразийского экономического сообщества).

Выдачу виз для групп трудовых мигрантов по заявлению работодателя перевести в онлайн-режим (с заполнением информации как на русском, так и на других языках).

«В кадровой сфере нам нужны действенные меры. Сегодня много говорится о защите национальной идентичности, на этом фоне звучат предложения, наоборот, ужесточать режим въезда для наших ближайших соседей и так далее. Но при всех достоинствах таких шагов в культурологическом смысле они остаются абсолютно нереалистичными, если смотреть на них трезвым взглядом экономиста. Дефицит рабочей силы уже признается основной помехой при принятии решений в денежно-кредитной политике, и, если мы не решим эту проблему, экономика зайдет в тупик», — заявил Титов.

По данным бизнес-омбудсмена, о дефиците кадров заявили почти 54% предпринимателей, опрошенных Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина.

Численность населения России сокращается с 2018 года, в 2022 году она упала на 533 тыс. человек и на 1 января 2023 года составила 146,45 млн человек, отчитывался Росстат. В то же время миграционный прирост в прошлом году сократился на порядок, составив 61,9 тыс. человек, или 0,4 на тысячу человек постоянного населения (в 2021 году было почти 430 тыс. человек миграционного прироста). Цифра за 2022 год была скорректирована статистической службой с учетом итогов Всероссийской переписи населения-2020.

Миграционный прирост 2022 года компенсировал естественную убыль населения (минус 594,6 тыс. человек) всего на 10,4%, писала старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ Екатерина Щербакова. При этом вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что дефицит рабочей силы в строительной отрасли к 2030 году на фоне роста экономики может составить 400 тыс. человек.

Проблема дефицита кадров в России обострилась в пандемию COVID-19, когда многие компании, в том числе из строительной отрасли, столкнулись с острой нехваткой рабочей силы, большую часть из которых составляли приезжие из Средней Азии. Но из-за ковидных ограничений многие были вынуждены покинуть страну и не смогли вернуться. Текущее ослабление рубля может еще больше снизить привлекательность российского рынка для мигрантов-строителей, допускали в НОСТРОЙ.

Президент Владимир Путин в середине сентября говорил, что интересы россиян важнее миграционного притока и прежде всего нужно думать о них. «Очень важно, чтобы не было раздражителя какого-то со стороны этого миграционного притока, а это самое главное — прежде всего, конечно, должны думать об интересах граждан Российской Федерации», — сказал Путин, отметив, что если приток мигрантов необходим, то нужно выбирать тех, кто требуется для развития экономики страны.