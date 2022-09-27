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Клишас исключил внеочередное заседание Совфеда по новым регионам

Совет Федерации работает по утвержденному графику осенней сессии, следующее заседание назначено на 4 октября, подчеркнул сенатор
Фото: AP
Фото: AP

Внеочередных заседаний Совфеда для принятия законов о вхождении в состав России новых регионов проводить не будут, сообщил сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».

«Зачем? Совфед работает по утвержденному советом палаты графику осенней сессии», — напомнил он. Клишас добавил, что следующее заседание должно пройти 4 октября.

Россия с 24 февраля ведет на Украине специальную военную операцию. Под контролем ВС России находятся ЛНР и часть ДНР, а также Херсонская и часть Запорожской области, где были сформированы военно-гражданские администрации (ВГА).

Власти этих территорий объявили о проведении референдумов о вхождении в состав России. Они проводятся с 23 по 27 сентября.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что перед вхождением в состав России в регионе вначале объявят о независимости от Украины — это «техническая необходимость для последующего обращения к России с просьбой принять регион в состав Федерации».

Российские власти неоднократно говорили, что поддержат решение, которое будет принято на общенародном голосовании. Украина считает утраченные территории оккупированными и не раз заявляла, что намерена их вернуть.

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Украинский лидер Владимир Зеленский предупреждал, что Киев откажется от переговоров с Москвой в случае проведения референдумов. 23 сентября Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела из-за проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Дела расследуются «по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационистской деятельности (ст. 110, ст. 111-1 УК Украины)».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС к введению новых санкций против России в связи с проведением референдумов. Глава британского МИДа Джеймс Клеверли заверил, что Великобритания никогда не признает итоги референдумов. Президент Польши Анджей Дуда указал на то, что голосование на этих территориях «ничего не стоит».

«Я бы сказал, что мнение Дуды и прочих европейских болтунов по вопросу референдумов ничего не стоит. Вот это точно», — прокомментировал эти заявления Клишас.

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Андрей Клишас референдумы Совфед
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